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韓幣貶衝一發！中秋連假韓國5日全包7200元、釜山團買一送一

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▲2019TITE秋季旅展 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲2019TITE秋季旅展開跑 。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

韓幣持續下跌甚至創下7年來歷史新低點，近幾月是到韓國旅遊的最佳時機，台灣國際旅遊展－秋季旅展於今（23日）正式登場，現場不少旅遊攤位也祭出低價韓國團，機加酒全包含稅不用萬元就能出發，哈韓族可趁這波手刀搶便宜。

▲2019TITE秋季旅展 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲韓幣大跌韓國團幾乎萬元有找。

韓幣因受到中美貿易及日韓貿易戰夾擊，成為亞洲國家中跌勢最兇的貨幣，此次秋季旅展也出現許多跌破以往的低價韓國團，像是展笙旅遊首爾4日5800元起、吉帝旅遊韓國普羅旺斯6日6888元起、喜鴻旅行社韓國輕旅遊5日7988起、雙向旅遊濟州島4日8900元起（含稅）等萬元有找團，另外，友泰旅遊也推出韓國釜山鐵道自行車海鮮燒烤吃到飽5日25900元（含稅），買一送一優惠。

▲2019TITE秋季旅展 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲中秋連假出發也5日只要7200元含稅。

可樂旅遊表示，受到日韓貿易戰影響，韓國觀光積極給予優惠拉攏外國遊客，加上近幾年飛往韓國各城市航班增加、機位充裕，廉航打價格戰，成本壓低團費也跟著調降。以往韓國團價位大約座落在8～9千，今年則祭出釜慶5日7100元含稅優惠，就連中秋連假9月14日出發也只要7200元（含稅），想衝一發韓國現在正是好時機。

關鍵字： 韓國旅遊 韓國旅遊 日韓風 中秋連假

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