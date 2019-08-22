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Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕

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▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）
▲Lady M台中新光店限定口味芋頭千層蛋糕。

記者黃士原／台中報導、攝影

來自紐約的精品級甜點品牌 Lady M，台中首店8月23日正式開幕，落腳新光三越中港店1樓，除了開賣多款經典暢銷口味，主廚還研發台中限定口味「芋頭千層蛋糕」，開幕首日祭出前200名於櫃上消費滿500元的顧客，憑發票贈精品氣球乙顆。

Lady M台中新光店限定口味芋頭千層蛋糕顏色跟印象中的芋頭不一樣，主要是主廚對於不添加芋頭精的堅持，特別保有大甲檳榔心芋頭的原本天然象牙白，呈現原色原味，綿密滑順的芋頭卡士達每一口都吃得到實在的芋頭顆粒口感。

▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）
▲Lady M台中店在新光三越中港店。

▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）
▲9月才會推出的芝麻口味。

除了推出台中獨家口味，Lady M也設計了台中獨家款式的帆布保冷袋，具保溫保冷的實用性功能以外，也要兼顧時髦外觀。8月23日-8月31日台中新光店每日開放80組限量組合，任選四片蛋糕加帆布保冷袋享1,399元。晚一步的也別氣餒，9月1日開始，買兩片蛋糕可用399元加購帆布保冷袋(原價599元)，數量有限售完為止。

▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）
▲Lady M月餅。

中秋節即將到來，今年Lady M推出「舞夜嬉月」奶皇月餅禮盒）售價2,780元，內有4種口味，共8顆月餅，伯爵茶、玫瑰、巧克力、抹茶4種口味），將中秋月餅禮盒以「Zoetrope幻影箱」呈現，透過快速旋轉產生的視覺暫留，創造出午夜裡嬉遊跳動玉兔的有趣的動態幻影。8月27日至9月13日台中新光店、台北旗艦店現場販售，數量有限售完為止。

▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）
▲8月22日下午試營運排隊人潮。

▲Lady M台中店8/23正式開幕　推獨家口味芋頭千層蛋糕。（圖／記者黃士原攝）
▲Lady M也設計了台中獨家款式的帆布保冷袋。

關鍵字： 美食情報 台中美食 Lady M

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