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太魯閣砂卡礑步道　曾是條掉腦袋的「神祕谷」…讓日軍也止步

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圖文／鏡週刊

砂卡礑步道，兩側清澈的溪水、巨岩上彎曲的紋路、豐富的植物生態，成為太魯閣最受人歡迎的峽谷步道，但百年之前，這裡卻是讓日軍聞風喪膽的神祕地帶。

太魯閣國家公園峻秀的峽谷，除了立霧溪之外，砂卡礑溪是另一個令人讚嘆的天然美景，步道為日治時期末期所建，是引立霧溪水送至發電廠的輸水隧道，步道最初是為維修大水管而建。太魯閣國家公園成立後，才規劃為景觀步道。

《百年太魯閣》是一本適合細細品閱的好書。
令人讚嘆的美麗峽谷。

最近看了一本《百年太魯閣》的新書，踏查太魯閣族遺跡的文化與傳承，書中寫到太魯閣族與日軍交戰的歷史，其中新城事件後，日軍共發起4次討伐，第二次於砂卡礑深谷中被打敗。書中提到：「勇士們平時出草時頂多人人背一個頭顱，但當時竟是每個人都背兩三個頭顱往山裡跑，跑往神祕谷，當日本人追到山谷前看到眼前這神祕的山谷，深怕自己一進去腦袋便不保，於是不敢往前，無功而返。」

神祕谷就是現今的砂卡礑步道，神祕谷名稱由此而來。

溪中可見掉落的巨石，觀賞美麗的褶皺。
清涼的溪水十分消暑。

砂卡礑步道從入口走到三間屋全長1.4公里，沿著溪岸而行，砂卡礑溪不似立霧溪般險峻，多了幾分秀氣，由於砂卡礑溪流較短，且沙中含沙量少，因此常年保持清澈，湛藍色的溪水觸手清涼，溪中常矗立巨石，抬頭仰望石壁上有許多美麗的線條，一層一層的堆疊著，這種地形稱為「褶皺」，大自然的鬼斧神工，令人讚嘆。

終點三間屋附近可見整片山蘇。
砂卡礑步道還可以通往小錐麓。

終點「三間屋」因著三間房子而得名，曾是太魯閣族人的聚落，稱為「柏拉耀」(Brayaw)，是「姑婆芋」的意思，現在反而長出一片青綠的山蘇，從此開始爬坡至砂卡礑溪上游，就是太魯閣族舊名為「砂卡礑」(Skadang)的「大同部落」，以前在砂卡礑林道未開通前，這條步道就是族人運送物資的路徑。


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關鍵字： 鏡週刊 太魯閣國家公園 峽谷步道 日軍 立霧溪 砂卡礑溪 神祕谷 砂卡礑步道

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