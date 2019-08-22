ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

比臉還大！高雄北平李老爹脆皮蔥油餅　越嚼越香、加胡椒粉更夠味

高雄美食同好會 影子

影子喜歡分享，喜歡交朋友，也喜歡與大家一起分享與..

點評：這個蔥油餅也太大了吧！
ETtoday餓勢力

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

文、圖／影子

喜歡吃蔥油餅的我們，喜歡到處找尋好吃的蔥油餅，上次在台南花園夜市看到像炸蛋蔥油餅的餅皮讓人心動，後來我們在鳳山的新富路口愛國超市前，看到有家經營多年的北平李老爹蔥油餅小攤子，立馬停車來品嚐一番。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

北平李老爹是連鎖蔥油餅小吃，看上面的招牌，這家是創始店（鳳山武營店）。它的餅皮是屬脆皮口感，有點類似炸蛋蔥油餅作法，餅皮事先經過發酵，以塑膠袋包好，再把餅皮沾上白芝麻，擀成大張餅皮。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

現場有二鍋不同油溫的鍋子，先是以較低溫油炸定型，最後再以高溫搶酥，經過甩油後，再來切成塊。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

老闆在餅皮上切了幾刀，那酥脆的聲音，相當悅耳。半張是35元，一張是65元，大概是老公嘴饞肚子餓了，買了一大張回家享用。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

麵皮的香氣撲鼻，外表酥脆口感，拿在手上不油膩，裡頭是帶有嚼勁的麵香滋味，口味很不同於一般油煎的蔥油餅。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

餅皮上面因為有芝麻關係，多了一些香氣在裡頭，若能把胡椒味再提一些，我覺得會讓我更喜歡。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

像這樣油炸的蔥油餅，比較著重在餅皮的嚼勁和香氣，也因為口味比較單一，吃太多會膩口。

▲▼北平李老爹脆皮蔥油餅。（圖／影子提供）

店家下午開始營業，位置在超市大門口，招牌挺顯眼的，餅皮是現場擀製再油炸，需要等待一些時間。常吃油煎的蔥油餅，偶爾換一下脆皮口味，也是不錯的選擇，住附近的朋友，有經過此地，不妨來試試不一樣的蔥油餅。

北平李老爹脆皮蔥油餅

地址：高雄市鳳山區武營路301號
營業時間：14：00～19：00（週一公休）
電話：0979502022

高雄食記大冒險部落格　高雄美食同好會FB粉絲團

關鍵字： 北平李老爹脆皮蔥油餅 影子 達人美食 美食情報 高雄美食 鳳山美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

晚來吃不到！高雄必嚐銷魂麻辣滷肉飯　還有清甜蘿蔔燉排骨

雞排酥脆又多汁！高雄人氣鹹酥雞　還有軟Q芋丸、杏鮑菇

400元有找超佛心！高雄現烤手扒雞　肉質鮮嫩、外皮油亮金黃

炸甜不辣酥脆Q彈！高雄必吃麻辣肉燥麵　還有銷魂手工餛飩湯

搶看！巨無霸「世界夢號」有泡泡趴

噪音、車流量爆表！巴黎禁雙層巴士

高雄脆皮蔥油餅比臉還大越嚼越香！

2021年完工！全台最美圖書館在桃園

中壢隱藏版甜點店必點招牌胖胖費南雪

居酒屋百道料理吃到飽千元有找

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

宜蘭民宿推8人以上包棟3天2夜免費

買早餐吃到飽住台東娜路彎會館0元

台中超狂摩鐵0元爽住雙人房！

圓山大飯店滑梯密道開放參觀

12年的天星港式飲茶9/15起停業

隱身山林間！高雄豪華露營有一泊三食

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

三重生炒羊肉老店羊肉湯能免費續！

開玩啦！台中室內主題樂園新開幕

22點吃晚餐！巴塞隆納旅遊必知6件事

熱門行程

最新新聞更多

搶看！巨無霸「世界夢號」有泡泡趴

噪音、車流量爆表！巴黎禁雙層巴士

高雄脆皮蔥油餅比臉還大越嚼越香！

2021年完工！全台最美圖書館在桃園

中壢隱藏版甜點店必點招牌胖胖費南雪

居酒屋百道料理吃到飽千元有找

快失傳！她70歲投身纏花工藝20年

三重生炒羊肉老店羊肉湯能免費續！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366