點評：這個蔥油餅也太大了吧！

文、圖／影子

喜歡吃蔥油餅的我們，喜歡到處找尋好吃的蔥油餅，上次在台南花園夜市看到像炸蛋蔥油餅的餅皮讓人心動，後來我們在鳳山的新富路口愛國超市前，看到有家經營多年的北平李老爹蔥油餅小攤子，立馬停車來品嚐一番。

北平李老爹是連鎖蔥油餅小吃，看上面的招牌，這家是創始店（鳳山武營店）。它的餅皮是屬脆皮口感，有點類似炸蛋蔥油餅作法，餅皮事先經過發酵，以塑膠袋包好，再把餅皮沾上白芝麻，擀成大張餅皮。

現場有二鍋不同油溫的鍋子，先是以較低溫油炸定型，最後再以高溫搶酥，經過甩油後，再來切成塊。

老闆在餅皮上切了幾刀，那酥脆的聲音，相當悅耳。半張是35元，一張是65元，大概是老公嘴饞肚子餓了，買了一大張回家享用。

麵皮的香氣撲鼻，外表酥脆口感，拿在手上不油膩，裡頭是帶有嚼勁的麵香滋味，口味很不同於一般油煎的蔥油餅。

餅皮上面因為有芝麻關係，多了一些香氣在裡頭，若能把胡椒味再提一些，我覺得會讓我更喜歡。

像這樣油炸的蔥油餅，比較著重在餅皮的嚼勁和香氣，也因為口味比較單一，吃太多會膩口。

店家下午開始營業，位置在超市大門口，招牌挺顯眼的，餅皮是現場擀製再油炸，需要等待一些時間。常吃油煎的蔥油餅，偶爾換一下脆皮口味，也是不錯的選擇，住附近的朋友，有經過此地，不妨來試試不一樣的蔥油餅。

北平李老爹脆皮蔥油餅

地址： 高雄市鳳山區武營路301號

營業時間：14：00～19：00（週一公休）

電話： 0979502022