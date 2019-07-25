ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

晚來吃不到！高雄必嚐麻辣滷肉飯　還有清甜蘿蔔燉排骨

高雄美食同好會 影子

影子喜歡分享，喜歡交朋友，也喜歡與大家一起分享與..

點評：最喜歡滷肉飯哩＞＜
ETtoday餓勢力

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

文、圖／影子

經濟不景氣的年代，庶民小吃當道。魯十二滷肉飯是從高雄起家的連鎖品牌，總店在覺民路上，全省開了不少分店。鳳山五甲分店才剛開不久，現場人聲鼎沸，看來生意不差，我們也來嘗鮮看看。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

小吃店能夠開到這樣的規模實在不簡單，這裡主打著祖傳的魯肉飯，銅板價格，讓大家躍躍欲試。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

餐檯前一字排開的肉燥、魯肉、腿庫，光是這畫面，就讓人口水直流。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

連我最愛的白菜滷，也在其中，店家說每天現做，賣完為止。除此之外，還有滷筍干。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

傳統木桌椅，很有古早味的fu，雖然沒有冷氣，但用餐環境還不差。在餐具旁，店家提供了自製的洋蔥、辣椒、蔥花拌在一起的辛香料，跟燒臘店的油蔥有異曲同工之妙，可以拌在飯裡很夠味。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

飯類都是大家耳熟能詳的品項，麻辣滷肉飯很少見，待會要來試試。便當類和飯類的差別，在於多了一些配菜，燉品類也是店家主推。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

滷肉飯35元

用藍白瓷碗裝滷肉飯，看起來很有質感。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

滷肉飯以肥肉佔多數，長時間熬煮膠質盡出，鹹甜醬香滋味，以及化在口中的油脂香搭配白飯，很夠味！

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

麻辣滷肉便當80元

便當類多了一塊油豆腐、滷白菜、滷筍干、魯蛋。白菜滷有著媽媽的味道，我個人很喜歡。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

麻辣滷肉飯有著花椒香，剛開始吃不覺得辣，但慢慢會有麻的感覺，把四川麻辣味道和滷肉結合，很特別。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

排骨便當90元

配菜和剛才麻辣滷肉飯一樣。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

排骨滷到很軟嫩，也很入味，不過這樣的價位，在南部或許會稍貴了一點點。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

腿庫便當90元

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

腿庫肉很大一塊，有肥的部位，但瘦肉居多，我覺得腿庫肉還可以再燉得更軟綿一些，口感會比較好吃。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

蘿蔔燉排骨45元

清甜的蘿蔔湯頭，可以解解膩，裡頭的排骨燉到骨肉很輕易分離，不需太費力就可以把排骨吃乾淨。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

人蔘烏骨雞75元

小吃店很少出現人蔘烏骨雞，能夠在這裡喝到也是消費者福音。雞湯喝得出人蔘的味道，湯頭很鮮甜，烏骨雞燉到骨肉分離好入口。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

黃金油切綠茶35元（左）、黃金蕎麥茶35元（右）

這二款都是解膩的茶，油切綠茶茶裡頭自帶像花香的味道，很清新；蕎麥茶有著蕎麥特殊風味。

▲魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店。（圖／影子提供）

每個人心中都有喜歡的滷肉飯味道，持平而論，店家的滷肉飯有打中我們的口味，燉品也有一定水準，雖說是連鎖品牌，該有的水平基本上都有到位，剩下的只是個人口味喜好問題，經典國民小吃滷肉飯人人都愛，喜歡吃的朋友，不妨來試一試這家口味～

魯二十滷肉飯燉品　鳳山五甲店

地址：高雄市鳳山區五甲二路261號
電話：07-7211722
時間：11：00～14：00、17：00～20：00（週一公休）

高雄食記大冒險部落格　高雄美食同好會FB粉絲團

關鍵字： 魯二十滷肉飯燉品鳳山五甲店 高雄美食 鳳山美食 滷肉飯 影子 達人美食 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

來碗道地老酒麵線！馬祖人氣小吃店　還吃得到綜合炒海鮮

竟有炸皮蛋蛋餅！高雄超酷早午餐　還有隱藏版芋泥花生吐司

完成媽媽心願！他把「米苔目變甜品」　紅豆、粉粿也都自己煮

牽絲超銷魂！高雄人氣章魚燒小舖　必吃「起司雙打口味」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

龜山島龜首崩塌落石

480秒大稻埕情人節煙火秀搶先看

桃園濃厚雞白湯拉麵能免費加麵、飯

宜蘭包棟民宿屋內獨享空中泳池！

台南古早味大腸粉腸開店3小時賣光

台中「粥潮」整隻活體龍蝦超浮誇

搭上木柵平溪線體驗消暑新玩法！

IG爆紅「鮮燙玫瑰牛肉麵」在台南！

彰化夢幻星空帳篷賞百萬夜景+夕陽

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

林懷民「最後之作」在秋天登場

高雄必嚐麻辣滷肉飯晚來吃不到！

壽司郎台南安平店、南紡店籌備中

紐約版艾菲爾鐵塔開幕有80個觀景台

花蓮金針花季8月3日登場　8月中最盛

2020年請2休11天！終極請假攻略..

台北巷弄泰國餐廳綠咖哩雞超濃郁！

省360元！海科館週三基隆人免費

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366