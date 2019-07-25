點評：最喜歡滷肉飯哩＞＜

文、圖／影子

經濟不景氣的年代，庶民小吃當道。魯十二滷肉飯是從高雄起家的連鎖品牌，總店在覺民路上，全省開了不少分店。鳳山五甲分店才剛開不久，現場人聲鼎沸，看來生意不差，我們也來嘗鮮看看。

小吃店能夠開到這樣的規模實在不簡單，這裡主打著祖傳的魯肉飯，銅板價格，讓大家躍躍欲試。

餐檯前一字排開的肉燥、魯肉、腿庫，光是這畫面，就讓人口水直流。

連我最愛的白菜滷，也在其中，店家說每天現做，賣完為止。除此之外，還有滷筍干。

傳統木桌椅，很有古早味的fu，雖然沒有冷氣，但用餐環境還不差。在餐具旁，店家提供了自製的洋蔥、辣椒、蔥花拌在一起的辛香料，跟燒臘店的油蔥有異曲同工之妙，可以拌在飯裡很夠味。

飯類都是大家耳熟能詳的品項，麻辣滷肉飯很少見，待會要來試試。便當類和飯類的差別，在於多了一些配菜，燉品類也是店家主推。

滷肉飯35元

用藍白瓷碗裝滷肉飯，看起來很有質感。

滷肉飯以肥肉佔多數，長時間熬煮膠質盡出，鹹甜醬香滋味，以及化在口中的油脂香搭配白飯，很夠味！

麻辣滷肉便當80元

便當類多了一塊油豆腐、滷白菜、滷筍干、魯蛋。白菜滷有著媽媽的味道，我個人很喜歡。

麻辣滷肉飯有著花椒香，剛開始吃不覺得辣，但慢慢會有麻的感覺，把四川麻辣味道和滷肉結合，很特別。

排骨便當90元

配菜和剛才麻辣滷肉飯一樣。

排骨滷到很軟嫩，也很入味，不過這樣的價位，在南部或許會稍貴了一點點。

腿庫便當90元

腿庫肉很大一塊，有肥的部位，但瘦肉居多，我覺得腿庫肉還可以再燉得更軟綿一些，口感會比較好吃。

蘿蔔燉排骨45元

清甜的蘿蔔湯頭，可以解解膩，裡頭的排骨燉到骨肉很輕易分離，不需太費力就可以把排骨吃乾淨。

人蔘烏骨雞75元

小吃店很少出現人蔘烏骨雞，能夠在這裡喝到也是消費者福音。雞湯喝得出人蔘的味道，湯頭很鮮甜，烏骨雞燉到骨肉分離好入口。

黃金油切綠茶35元（左）、黃金蕎麥茶35元（右）

這二款都是解膩的茶，油切綠茶茶裡頭自帶像花香的味道，很清新；蕎麥茶有著蕎麥特殊風味。

每個人心中都有喜歡的滷肉飯味道，持平而論，店家的滷肉飯有打中我們的口味，燉品也有一定水準，雖說是連鎖品牌，該有的水平基本上都有到位，剩下的只是個人口味喜好問題，經典國民小吃滷肉飯人人都愛，喜歡吃的朋友，不妨來試一試這家口味～

魯二十滷肉飯燉品 鳳山五甲店

地址：高雄市鳳山區五甲二路261號

電話：07-7211722

時間：11：00～14：00、17：00～20：00（週一公休）

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