麻瓜粉必衝！哈利波特《被詛咒的孩子》　超狂魔法世界現身墨爾本

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝..

點評：哈利波特迷一定要朝聖一下啊><

文、圖／妮可魯的飛行日記

身為從《神秘的魔法石》便開始追的哈利迷，自從看完哈利波特小說及電影的第七部，確定J.K羅琳說再也不寫續集是真的後，心裡一直覺得蠻失落的，雖然之後有劇場版的《被詛咒的孩子》中文譯本上市，但讀不習慣，這是傑克索恩、約翰帝夫尼兩位編劇撰寫，J.K.羅琳校閱認證的劇本，要知道哈利波特長大後的故事，只有親自飛去公演地點囉！

看過倫敦公演的朋友說，這齣戲真的值得專程飛去親睹，結束倫敦、紐約的演出後，哈利波特音樂劇《被詛咒的孩子,Harry Potter and the Cursed Child》第三站來到澳洲墨爾本，2019年開始會在當地演出到2020年5月12日，我們搭乘華航直飛墨爾本的班機，大概飛了8個多小時來到這個位在南半球的澳洲第二大城，落腳在步行便可抵達公演現場「公主劇院 Princess Theatre」的飯店。

訂票時發現這部音樂劇居然長達6小時，上半場從下午2點開演，中間有中場休息時間約10多分鐘讓大家上廁所，然後約5點時結束上半場演出讓觀眾離開劇場去晚餐，晚間7點半再憑票重回劇院，欣賞下半場精彩劇情。墨爾本公主劇院是座富有維多利亞殖民時期復古風格的劇場，隨著座位角度的遠近與包廂等級的劃分，票價約在130至540元澳幣之間，因演出十分熱烈叫座，建議在決定出發日期購買機票前，要先上網訂位買票。

上半場開演前，可看到一只大鐘懸掛在舞台正上方，舞台暗影下隱約可見一些行李箱，哈利迷們一眼就知道，這個場景是國王十字車站，《被詛咒的孩子》的第一幕就從長大後的哈利波特與金妮，送他們的兒子阿布思前去9又3/4月台搭乘霍格華茲特快車去學校。當然，劇情開始演出後禁止拍照，想要拍照留念的哈利迷趕快趁開幕前將這一幕拍下來就對了！

（接下來的圖片是官方授權提供的宣傳照）

故事從第七部《死神的聖物》的最後一幕，哈利波特在月台上送孩子上學之處展開。

佛地魔大戰後的19年，哈利波特成為魔法部的正氣師，與他正值青春期的兒子阿布思有許多衝突，自小活在父親盛名之下的阿布思，因為沒有被選到家族的葛萊芬多學院，而是被分到史萊哲林而感到沮喪，他在史萊哲林遇到跩哥馬份的兒子天蠍，出生在食死人家族、且被懷疑是佛地魔後代的天蠍其實只想當個平凡的學生，兩個背負著家族壓力、感到自卑的年輕人因此惺惺相惜，成為無話不談的麻吉好友。

故事就從阿布思與天蠍，從長大後的妙麗的辦公室偷走時光器，企圖回到過去糾正哈利波特的遺憾與錯誤，拯救第四部《火盃的考驗》中不幸喪生的西追迪哥，希望藉此得到父親及家族的認同。

劇中的妙麗讓我一時間接不上戲，一頭捲毛的妙麗居然是位黑人女演員，和電影中印象深植人心的艾瑪華森大異其趣，據說J.K.羅琳表示她從未說過妙麗的膚色種族，原著作者都這樣講了，大家就不要太驚訝。

建議大家在觀劇前先上網看一遍劇透，或是重溫一下《火盃的考驗》，對劇情有基本的了解，因為演員們全是英式英文腔，尤其是天蠍的台詞講得飛快，英文能力普普的我聽得有些吃力，幸好能抓住一些關鍵字，加上目眩神迷的魔法特效，就算英文台詞只能瞎聽一半，但還是看得津津有味。

兩個毛孩子跳躍時空回到過去，有看過復仇者聯盟第四集的朋友就知道，肯定會出問題，果然，19年後的現實世界大翻轉，妙麗沒有嫁給榮恩、阿布思沒有就讀史萊哲林，上半場的中場休息前的一幕便停格在霍格華茲魔法學校的兩座階梯上。

中場休息代表可以拍照，哈利迷趕快將這幕拍下來吧！蠻喜歡劇場的場景設計，換幕與燈光音響效果都很棒！

上半場描述兩個麻吉的因為時空改變，分別在史萊哲林與葛萊芬多上課的他們雖然會在校園裡交錯，但卻氣氛尷尬，於是他們決定再回到過去，讓西追迪哥里在導致他死亡前的比賽就輸掉，理由是輸掉前場比賽就不會進級，也就代表西追不會死啦。

沒想到，看似簡單又合理的想法，雖然讓西追沒死，但他卻因輸掉比賽太糗而自信心嚴重受挫，變壞殺死了奈威，少了決戰時奈威致命的一擊，哈利波特自然沒機會打贏佛地魔，當天蠍回到19年後的時空，發現阿布思不見了，且根本沒有出生過，因為阿布思的老爸哈利波特早就死在佛地魔手上。

上半場就在全場驚呼聲中結束，舞台上出現魔地魔的標誌，魔法世界徹底被佛地魔統御，這一幕也可以拍照，離開劇場尋覓晚餐前別忘了拍照留念！

我們5點出去吃飯，下半場開演前去逛了逛二樓的紀念品專賣店，發現店裡的東西全換了，上半場時是霍格華茲四個學院的相關紀念品，這些紀念品大家都看得很習慣，但下半場卻全換成佛地魔學院的紀念品，全世界只有《被詛咒的孩子》公演期間下半場可以買到，想對佛地魔效忠的趕快買（喂）

當然還是可以買得到上半場四個學院的紀念品啦～販賣部備有有DM可以做為購物參考。

《被詛咒的孩子》讓我十分驚嘆的除了舞台變換的聲光效果，還有就是巫師們鬥法時的魔法咒語居然和電影裡一模一樣的呈現在眼前，魔杖施法、人物與物件在空中翻轉停格，還有催狂魔在戲院裡繞著頭頂亂飛卻看不到吊鋼絲之類的破綻，電影裡重現魔法世界也就罷了，CG效果表演魔法世界稀鬆平常，但在這樣一個古老又不怎麼大的戲院舞台上大玩魔法，這也太匪夷所思了，誇張華麗到我懷疑演員們根本擁有超能力吧！

想要知道《被詛咒的孩子》的魔法世界有多神，快安排一趟墨爾本之旅吧！可以穿著長斗篷、拿著魔杖看戲，一圓魔法夢，還可以順道看袋鼠、無尾熊，探訪南半球澳洲的神祕大自然。

哈利波特《被詛咒的孩子》墨爾本音樂劇

地址：公主劇院，163 Spring St, Melbourne VIC 3000澳洲

參考票價: 130～540元澳幣

妮可魯的飛行日記

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