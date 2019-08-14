東北角1日攻略　盡情看海、玩水上活動享受夏天

圖、文／七逗旅遊網提供

夏天想看蔚藍的海景，推薦到北台灣的東北角走走！在東北角有片美麗的金黃色沙灘與蔚藍的大海，來藍灣海濱休憩園區就能體驗如此的美景。炎炎夏日，想玩水上活動降溫消暑，不妨到距離藍灣海濱休憩園區只要20分鐘車程的龍洞灣海洋公園，在海邊度過美好的夏日時光！



▲藍灣海濱休憩園區沙雕造景和美麗的海岸線。（圖／雄獅旅遊提供）

來藍灣海濱休憩園區，你可以到海水浴場看沙雕及漂流木藝術展，也可以到具有南洋風味的咖啡館悠閒地喝一杯。在這綿延3公里長的金黃色沙灘上，經常能見到迷你的沙蟹出沒，這裡曾舉辦過多次國際性的沙雕比賽，豐富的自然生態很適合爸爸媽媽帶小朋友到這裡戲水玩沙、認識海邊生物。其中沙雕藝術區邀請國內大師創作精緻的作品，令人大開眼界；而漂流木園區打造的漂流木藝術，則讓人在園區內處處都能感受到南洋風情。

另外，由於整個園區面積高達10公頃，想輕鬆遊園，可以事先預約「接龍拉拉車」服務，拉拉車將會沿著鹽寮到龍門的自行車道，載著你觀賞沿途中的海濱植物、廣告最愛使用的拍攝地點，途中還能見到三貂角與鼻頭角，非常適合懶人們或帶著小孩、長輩出遊的族群。



▲搭接龍拉拉車輕鬆遊園。（圖／雄獅旅遊提供）

已經忍不住「下海」擁抱夏天嗎？龍洞灣海洋公園是東北角唯一由觀光局認可的安全水域，因此可以在這裡盡情玩水上活動，像是浮潛、獨木舟，初學者可以選擇由專業國際認證標準ADS最高級教練親自教學的課程。就算是小朋友，只要穿上專業的裝備，也能享受潛水的樂趣。想更了解這片海域，當地也有免費的解說教學，讓你更熟悉潮間帶及在地海洋生態。只想玩水，推薦帶著孩子的家庭到兒童版戲水池，三五好友則可到海洋戲水區，享受夏天最清涼的樂趣！



▲在龍洞灣海洋公園可享受划獨木舟、浮潛樂趣。（圖／雄獅旅遊提供）



▲浮潛時，超多魚兒將會圍繞在你身邊。（圖／雄獅旅遊提供）



▲龍洞灣海洋公園生態豐富，可以看到許多海洋生物。（圖／雄獅旅遊提供）

想到東北角玩，又懶得開車嗎？雄獅旅遊推出超方便又平價的交通票券，讓你一券在手，就能輕鬆無縫接駁到目的地！還可享接龍拉拉車體驗、貝殼相框DIY、浮潛及下午茶體驗！



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