把握夏天玩一波！超嗨貢寮海洋音樂祭、獨木舟體驗

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夏天的尾聲就要來臨，但今夏最熱血的盛事才正要開始！2019新北市貢寮國際海洋音樂祭，即將在8/30-9/1舉行，千萬別錯過這場一年一度的超級盛典！



▲一年一度的貢寮國際海洋音樂祭即將在8/30-9/1，於福隆海水浴場舉行。（圖／雄獅旅遊提供）

今年的貢寮國際海洋音樂祭在福隆海水浴場舉行，8/30-9/1三天中，到3大舞台「冒險台」、「自由台」及「漁船台」，都可以與歌手們一起享受熱鬧的夏天。今年的音樂祭卡司堅強，邀請到羅百吉、吳青峰、八三夭、頑童MJ116、麋先生、老王樂隊、Tizzy Bac、MATZKA x Di Hot、Boxing樂團、圖騰樂團，還有來自日本、韓國、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、瑞士等7組跨國際獨立樂團。另外，這次的貢寮國際海洋音樂祭也能欣賞到「海洋獨立音樂大賞決賽」，共有10組獨立樂團新秀，將來到現場熱力開唱，與你一起度過最嗨的夏天。



▲抓住夏天的尾巴，與樂迷、樂團共度最難忘的夏天。（圖／雄獅旅遊提供）

炎熱的夏天，來貢寮海洋音樂祭前，最適合划獨木舟消暑！福隆海水浴場附近的龍門露營區河濱公園設有龍門獨木舟基地，是全台灣第一座大型的獨木舟基地，也是唯一河上、海上都能划獨木舟的地點。這裡提供平台式的獨木舟，划起來較為平穩，且設有獨木舟專用的艇架、艇庫，不論是救生衣、獨木舟、划獨木舟使用的槳，都被好好地保存、保養，還有可以免費使用的淋浴間、廁所和置物櫃。下水前，教練會先帶著學生在岸上練習划槳、怎麼從岸邊坐上獨木舟，以及了解安全規範，因此初學者不用太緊張，這裡還有獨木舟專用的碼頭。



▲龍門獨木舟基地 。（圖／雄獅旅遊提供）



▲正式下水前，先在龍門獨木舟基地的岸上教學草地，學習操作獨木舟的技巧吧！（圖／雄獅旅遊提供）

推薦初學者到雙溪河域划獨木舟，這裡的水域相當遼闊，水流也比較平穩，一年四季都很適合划獨木舟；喜歡刺激的體驗，則可以到進階版的東北角海域，享受駕馭洶湧海流的快感，展開一趟海洋越野之旅！



▲遼闊的雙溪河域水流平穩，就算是初學者也不用擔心落水。（圖／雄獅旅遊提供）

目前「舟遊天下」獨木舟課程推出優惠活動，即日起至9/15，參加兩小時初體驗系列，四人同行一人免費，這裡的每位教練都受過中華民國休閒獨木舟協會的獨木舟指導員專業訓練，並取得合格證照，全程還會幫忙拍照紀錄，為你留下美好的回憶，趕快揪親朋好友們一起出發吧！

推薦行程：

▲ 東北角小鎮．舊草嶺隧道新騎旅‧海大九孔火鍋‧獨木舟體驗一日►►►



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