雞笑炸雞台灣二號店開在新竹巨城　9/1後新竹人也吃得到



▲日本金賞獎雞笑炸雞。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日式唐揚炸雞與台灣鹹酥雞口感截然不同，日本炸雞控舉大拇指狂讚的「雞笑炸雞」在結束SOGO的快閃店後，先是在微風台北車站開出第一家門市，接著9月1日插旗新竹，在新竹巨城開出台灣二號店。

雞笑炸雞是日本最大規模的日式揚炸雞專門店，以日本大分縣元祖炸雞手法製作，堅持使用新鮮溫體雞肉現炸，配上蔬果熬製特調的獨門醬汁，肉質鮮嫩多汁，外皮酥脆而不膩，讓日本炸雞控深深著迷，更多次榮獲日本全國炸物最高殊榮金賞獎。



▲雞笑炸雞是日本最大規模的日式揚炸雞專門店，以日本大分縣元祖炸雞手法製作。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的美食還有這家到名古屋旅遊必吃的的鳥開親子丼，海外首店、同時也是台灣一號店進駐林口三井OUTLET，林口三井店7月26日正式開幕。鳥開創立於2000年日本名古屋，嚴選真才實料的雞肉料理專門店，在日本國內擁有13店舖，人氣必吃商品為親子丼、唐揚雞肉、唐揚手羽先。親子丼連續5年在日本全國47都道府縣的丼飯大賽(2014~2018)獲得「全國丼グランプリ最高金賞。唐揚雞肉與唐揚手羽先也獲得唐揚Grand Prix的最高金賞。



▲名古屋必吃鳥開親子丼7/26登台。（圖／威秀影城提供)