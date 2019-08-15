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花生醬+爆漿蛋超銷魂！高雄必吃碳烤三明治　還有豆豆豬飯

點評：餓了><
ETtoday餓勢力

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

奇奇老闆碳烤三明治在光華夜市附近，提供現點現做的碳烤三明治、飯食、鍋燒麵等料理，可以從早餐吃到宵夜，餐點份量給得有誠意，吃起來頗有飽足感！店裡有冷氣很舒服，也能外帶回家享用。虎麗最喜歡的三明治口味就是「花生省魔司」，里肌豬排加了豐富的生菜、小黃瓜、起司片等配料，烤到金黃微酥的吐司抹上闆娘特製調配花生醬，吃起來鹹鹹甜甜超涮嘴～

喜歡香辣口感的推薦「歐巴最愛雞腿腿」，韓式辣醬雞腿搭配泡菜很夠味，也能滿足肉食胃。想要吃粗飽必點私房料理「豆豆豬」或「塔香豬」這兩款飯食，香辣順口會讓人想再回訪，配一杯濃醇的草莓奶奶更過癮！（餐點現做需耐心等候／建議提前打電話預訂）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲吐司都是使用碳火現點現烤，製作時間比較長，要耐心等候哦！如果趕時間不想等，建議提前打電話預訂～

三明治系列

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲花生省魔司三明治85元

這款鹹鹹甜甜的很涮嘴，是虎麗最喜歡的一款碳烤三明治！烤到雙面金黃酥香的吐司很有咬感，夾入醃製過的里肌豬排，還有豐富的蕃茄、生菜、小黃瓜和起司，口感清爽又富含嚼勁，加上半熟蛋吃起來更銷魂！（不吃爆漿蛋的話記得先告知闆娘換成散蛋）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲花生醬是闆娘特製調配，充滿香醇濃郁的鹹甜感，搭配現煎里肌豬排很對味。

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲香蒜起司牛肉蛋90元

喜歡牛肉漢堡排風味可以點這個，抹醬蠻推薦搭配香蒜口味，吃起來特別香醇，加上微鹹香的肉排、生菜、蕃茄、小黃瓜頗豐盛，整體爽口不膩～

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲有點厚度的牛肉片很像漢堡排，不過口感比較紮實有嚼感，配著半熟蛋享用很滿足～

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲歐巴最愛雞腿腿85元

喜歡韓式口味的必點歐巴最愛雞腿腿（笑）。厚實的韓式醃製雞腿排帶點微微鹹辣感，加上泡菜的酸勁很順口，搭配半熟蛋和美乃滋多了鹹甜滋味！這款稍微偏重口味一點，但不會覺得死鹹，會愈吃愈涮嘴。

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鹹香辣的韓式雞腿很夠味！

套餐粗飽系列（11：00後供應／附古早味紅茶）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲豆豆豬115元（附古早味紅茶）

這是闆娘的私房料理，很像台式的打拋豬肉飯，辣度固定大約中辣，吃起來香辣十足不會鹹膩！加了脆脆咬感的四季豆更涮嘴，會讓人一口接一口吃不停，還有附半熟蛋哦～

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鍋燒意麵100元（附古早味紅茶）

鍋燒意麵湯底是闆娘使用雞骨、豬骨、蔬菜熬煮的高湯，不加味精，滋味清香甘醇。麵食搭配鮮蝦、爆漿魚卵丸子、半熟蛋、蔬菜等豐富配料，加上軟Q的意麵很有飽足感！

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鍋燒意麵有加少許沙茶提升風味，吃起來更香醇。

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲意麵微軟Q，吸附湯汁很夠味！

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲塔香豬110元（附古早味紅茶）

餐點都有提供外帶服務，飯麵料理都可以帶回家享用～

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲套餐粗飽系列附的古早味紅茶是小杯裝，滋味清香甘醇很解膩。

飲品

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲草莓奶奶65元

草莓奶奶喝起來酸酸甜甜的，還有清新的草莓香氣，融合鮮奶的粉紅色超療癒。

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鮮奶紅茶50元

清香的古早味紅茶加鮮奶，有著濃醇奶味和滑順感，搭配碳烤三明治享用很滿足～

菜單MENU

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

用餐空間

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲奇奇老闆碳烤三明治餐廳外觀。

▲▼奇奇老闆碳烤三明治。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

奇奇老闆碳烤三明治

地址：高雄市苓雅區光華一路48號
電話：0955387058
營業時間：週一至週五09：00－13：30、17：00－00：00（凌晨）／週六17：00－00：00（凌晨）／週日公休（8月起營業時間改為11：00－00：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 奇奇老闆碳烤三明治 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食

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