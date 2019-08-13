用鐵盒裝的老味道！奮起湖80年便當店　吃得到軟燒肉+烤雞腿

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：這麼大隻的雞腿很過癮！！！

文、圖／飛天璇

奮起湖美食推薦：奮起湖大飯店戰斧便當

說到便當～是屬於台灣多數人的回憶，而在台灣各地也有屬於代表性的便當，其中「奮起湖便當」就具有很高的知名度。在臉書上一天到晚被奮起湖的戰斧便當燒了很多回，這次利用到奮起湖一日遊的機會，第一站就來「奮起湖大飯店戰斧便當」報到！

「奮起湖大飯店」具有80年的歷史了，不過這知名的戰斧便當應該是近期才推出的，很多人到了奮起湖都會吃個便當才離開，不然好像有點「入寶山空手而回」的感覺…

因為地形的關係，所以「奮起湖大飯店」是在7-11的樓下，從門口進去是地下室一樓的感覺…

點菜就是在櫃檯點哦！

餐點就只有這兩種口味，價格不斐，更曾因為如此而上過新聞，至於符不符合這個價值，我覺得還是要看個人接受度…至於我嘛！我覺得都來了就吃看看吧！把它當成定食吃是不是就覺得這價格是合理的呢？

牆上有寫戰斧便當的起源，還有解釋何謂戰斧肉，一頭豬只能提供16客，所以成本自然偏高…

當天是假日，生意非常好，不過因為翻桌率很快，所以其實也不用等很久的時間…（因為椅子也沒很好坐，所以不會坐很久！XD）

便當就是用這種復古式鐵盒裝的，我沒有歷經帶鐵盒便當的年代，因為國小時候都是回家吃午餐不然就是媽媽幫忙送午餐…要特別提醒的是：這個便當盒是不能帶回家的哦！

炫風烤雞腿－＄160元

戰斧軟燒肉＋燜燒烤雞腿 - 就是這樣的雙主菜，可以滿足豬雞都想吃的人…

雙主菜的烤雞腿應該是先滷過再烤，肉質很軟嫩入味…

軟燒肉的部份就是所謂的小戰斧，肉質吃起來QQ的，而且也很入味，口味比較偏重…

好像所謂的便當就是要有滷蛋，不然就是會少一味，剛好滷蛋又是小屁孩的最愛…

其他三種配菜就是筍子、豆枝、木耳和龍鬚菜，味道也都不錯…我覺得份量滿多的，我和小櫻桃兩個人share一份剛好，而且雞腿還吃不完！

旁邊有附湯可以自已舀取哦！因為沒喝所以我也不確定是什麼湯…有機會到奮起湖旅遊，其實還是建議可以一試啦！美味比價格重要多了是吧？

奮起湖大飯店



地址：嘉義縣竹崎鄉1781號

電話：（05）256-1888

飛天璇

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