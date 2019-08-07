

▲台北市牛肉麵大評比56家店家入圍，5家星級飯店也來參賽。(圖／台北市牛肉麵交流發展協會提供)



記者黃士原／台北報導

由台北市牛肉麵交流發展協會主辦年度活動「臺北市牛肉麵饗味國際大評比」7日公布入圍店家，這次入圍的有56家牛肉麵業者，其中星級飯店圓山大飯店、福華大飯店、台北士林萬麗酒店、台北凱達大飯店及白金花園酒店也來參賽。這次比賽將於9月24日由數位評審進行盲測。

除了5家星級飯店，入圍的還有藝人劉書宏爸爸的「面鮮到」及邵昕的「立祥公寓精緻麵食」、台北米其林指南必比登推薦的天下三絕麵食館、2018年秘密客特別獎第半島牛肉麵等。





▲立祥公寓精緻麵食的紅燒牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）





▲台北士林萬麗酒店的清燉牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）





▲總裁牛肉麵的晶贊總裁牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）



台北市政府商業處處長高振源表示，台北市擁有全臺最多的牛肉麵店家，近年來許多極具潛力的新秀迅速竄起，各自擁有道地的好手藝與自家獨特傳承風味，為持續提升本市牛肉麵產業，透過此次評比，入圍店家除了可以提高知名度，成為本市牛肉麵指標外，也藉此推動產業升級，由國內外饕客為本市牛肉麵品質把關。



另外，只要上FB粉絲團參加線上預測冠軍王，猜中冠軍的人就能免費吃到冠軍牛肉麵，9月24日將公布評比結果。

入圍店家及牛肉麵品項

1、阿忠牛肉麵、紅燒牛肉麵

2、皇家傳承(新海門市)、2012紅燒冠軍牛肉麵

3、金大方麵食館、大方金牌紅燒牛肉麵

4、蘭州麵食館、清燉牛肉麵

5、牛宮牛肉麵、四川大紅袍牛肉麵

6、富杰清燉牛肉麵店、清燉牛肉麵

7、下河幫麻辣牛肉麵、招牌麻辣牛腱心拉麵

8、思鄉病、思鄉病台灣冠軍牛肉麵

9、長袖廚房、藥膳牛肉麵

10、食嚐來牛肉麵店、招牌牛肉麵

11、天下三絕、極品牛B腱麵

12、老董牛肉麵、椒香牛肉麵

13、牛肉大王餐廳、私房牛肉麵

14、獅子舞專業平價牛肉麵、香湯牛腱麵

15、麵屋牛一、清燉雞骨牛肉麵(Lady版)

16、半島牛肉麵、半島牛肉麵

17、政武牛肉麵、番茄牛肉麵

18、半畝田有限公司、刀削牛肉麵

19、欣蕎番茄牛肉麵、椒麻皮蛋牛肉乾拌麵

20、柴米夫妻中式麵館、極致清燉牛肉麵

21、一村蘭麵長庚店、至尊双寶、牛肉麵

22、台北凱達大飯店、爽口番茄牛肉麵

23、恩記牛肉麵、經典牛肉麵(全肉)

24、溫溫牛肉麵餐館、義式番茄牛肉麵

25、李家小館、城郡紅燒牛肉麵

26、食典專業牛肉麵、牛肉麵

27、繁華麵、腱麵心喜

28、總裁牛肉麵、晶贊總裁牛肉麵

29、豪牛牛肉麵、紅燒牛肉麵

30、牛閣精緻麵館、一球鍵心麵

31、紫城牛肉麵館、招牌川味牛肉麵

32、香草牛牛肉麵、紅燒牛肉麵

33、江夏御品牛肉麵、蒜味牛排麵

34、頂焰精肉小酒館、炭香清燉牛肉麵

35、新九九牛肉麵、紅燒牛肉麵

36、台北士林萬麗酒店、清燉牛肉麵

37、台灣一品、番茄牛肉麵

38、L牛肉麵、L牛肉麵

39、面鮮到、電視冠軍清燉牛肉麵

40、牛首將小吃店、原汁牛肉麵

41、立祥公寓精緻麵食、紅燒牛肉麵

42、寶師傅私房牛肉麵、番茄牛肉麵

43、勳牛肉麵館、紅燒牛肉麵

44、曾蒙牛職人麵舖、招牌牛肉麵

45、小李子蘭州牛肉拉麵館、招牌牛肉麵

46、圓山大飯店圓苑餐廳、圓山牛肉麵

47、老媽拌麵、川味紅燒牛肉麵

48、騷豆花旗艦店、宇宙第一牛肉麵

49、神仙牛肉麵、招牌紅燒牛肉麵

50、93刀削麵館、番茄牛肉麵

51、白金花園酒店、白金牛肉麵套餐

52、宜蘭阿規牛肉麵店、精選牛肉麵

53、焦師傅麵食館、台灣牛肉麵

54、牛將軍小吃店、紅燒牛肉麵

55、台北福華大飯店麗香苑餐廳、福華雙寶牛肉麵

56、牛莊園牛肉麵、清燉牛肉麵

