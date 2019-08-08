夏日限定浪漫煙花約會！穿浴衣登東京晴空塔眺望隅田川花火

▲隅田川煙花與晴空塔。（圖／東京晴空塔提供，下同。）



記者陳涵茵／日本報導、攝影

日本夏季各地煙花齊放，每年七月最後一個星期六隅田川花火節浪漫登場，炎炎夏日不想在河堤畔人擠人，其實還有別的好去處可以輕鬆眺望煙火。晴空塔每年會在隅田川花火節當日販售限量的特別入場券，讓遊客可在高空俯視煙花美景。

▲晴空塔眺望高處花火。



第42回隅田川花火已畫下完美句點，今年東京晴空塔天望回廊共開放350名額，採事前報名抽籤制，花火節當日開放遊客登上445層樓高空眺望煙火，特別營業時間從晚間5點半至8點半，販售的券上會附上飲品、現場也有販售餐盒，等待煙火期間也不怕餓肚子。

▲隅田川夏日煙火。



值得一提的是，今年晴空塔首次推出戶外觀景台賞煙花活動，據說煙火施放高度約為150公尺至180公尺，站在155公尺高的新設施「SKYTREE TERRACE」外，剛好能平行眺望煙火，欣賞有別於天望回廊高處視角的煙花之美，且僅限量80個名額，不過當日碰上颱風攪局，風勢過大考量遊客安全，今年的戶外觀景台活動暫時取消，想體驗的人明年記得再碰碰運氣。

▲晴空塔155公尺戶外景觀台。



▲隅田川夏日煙火。

除了晴空塔觀景台，外國遊客可能不知道晴空塔內還有一處熱門的賞煙火約會勝地，四樓的晴空廣場不僅是欣賞整座晴空塔的好基地，更是賞煙火的絕佳位置。戶外的美式餐廳提供沙發座，讓遊客可以躺著看煙火，碩大煙花就在眼前綻放，為夏夜留下浪漫回憶。

▲沙發座躺著眺望煙火。

▲今年晴空塔上特別打上令和元年。

東京晴空塔

地址： 1 Chome-1-2 Oshiage, Sumida City, Tokyo 131-0045日本



►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

