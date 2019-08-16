點評：啃雞腿再吃麵超爽！

文、圖／橘子狗愛吃糖

年輕人喜歡的不只是網美店，當傳統美食擺進懷舊文青空間也常常很受歡迎，像是在永興街巷子裡這家【桂蘭麵】生意就一直很不錯，網友評價也一直很好，巷口外就是生意超好的「吳家莊頂級牛肉麵」，另一頭也有好幾家麵食店。後起之秀要能在競爭激烈永興街打出知名度不簡單，湊個熱鬧說什麼都要來試試！

雖然說GOOGLE【桂蘭麵】的地址在崇德路一段503巷，可是其實離永興街比較近，總是車水馬龍的永興街，誰會想到旁邊巷子裡有家懷舊老屋人氣麵店，只是停車比較麻煩，巷口外就是我最愛的「吳家莊頂級牛肉麵」，另一邊還新開一家大份量的「安羽軒食堂」。（警察局就在旁邊，所以建議來這邊不要想不開亂停車挑戰公權力啊）





走進小巷裡面，經過桂蘭麵門口一度還沒發現它在哪裡，整棟老屋雖然有經過改裝，可是外觀還是非常低調，但中午才11點剛開始營業門口的機車已經停滿了。





除了招牌以外，幾乎整個外觀都維持了老屋的原樣，沒有太多現代感設計的變動，幾乎像是個民宅一樣，推開小門走進去，空間也不大，但位置倒是不算太少，有趣的是店內也跟外觀一樣樸實，沒有太多賣弄情懷的裝潢，簡單的桌椅簡單的空間。





雖然看得到有閣樓（二樓），不過目前是沒有開放上樓的，其實上面走動空間也不太安全。店員只有兩個男生，但是招呼接待意外的親切，而且非常詳細的推薦跟介紹，但也因為只有兩個人手，所以遇上人一多出餐速度就不快，沒耐心等就不建議來了。

我們來了兩次都是假日，基本上11點15分前人都不多位置都非常好找到可以隨便選。可是11點半過後人潮會開始湧入，一度會有好多人站在你旁邊看著你吃麵等位置壓力頗大，可別以為這種店都是年輕人趕熱潮在吃的，其實來吃的客人各種年紀都有啊。建議要不早點來或者選平日過來可能氣氛不會這麼緊張啊XD（是說吃個麵也不會花太多時間）

店內賣的其實就是我們很熟悉的台灣小吃：滷肉飯跟陽春麵，剩下就是湯跟小菜們，比較讓我意外的是，價位算是相當親切，滷肉飯才35元，招牌雞腿麵也就50元而已，而且滷肉飯還相當貼心的可以選不要香菜、要加蔥、要加香菜三個選項。以這種改造老屋的文青餐店來說，只要這種銅板價真的是讓我覺得蠻意外的。

【推薦必點│手切滷肉飯加蔥35元│桂蘭雞腿麵50元】

店內主食就這兩種招牌，吃過後也覺得真的必點啊！因為我是南部人的關係，對於滷肉飯一直很堅持只有我們南部滿滿肥肉的那種才是王道，這碗完全打中我！一碗雖然35元，但其實差不多等於一般小吃店大碗的份量跟價位，所以算是便宜，手切滷肉丁肥嫩油亮，入口整個油脂與滷汁的甜味瞬間就讓人完全吃到台南家鄉的風味，如果我選的是搭配香菜就完全是台南味了；另一碗「桂蘭雞腿麵」也是一吃就深得我心。





其實是乾陽春麵麵再加上白嫩油蔥雞腿肉，醬汁甘鹹不膩，麵條有Q勁微軟但不爛，還挺會吸醬汁的，而且口味非常開胃爽口，一拌完就停不下來想吃到整碗空了。覺得味道不夠重的話，還有店家自製辣醬可以加，兩種辣醬辣度不同喔！





雞腿肉給的份量約莫4塊，肉質相當軟嫩好吃，帶皮口感很不錯也完全沒有腥味，不過是限量供應，來晚了看到不少網友說都會點不到，所以還是建議早點來吃囉。

【蛤蜊湯40元│煙燻豬耳朵35元│粉肝35元│干絲35元】

雖然說蛤蜊都蠻新鮮飽滿，但湯頭其實三種都是一樣的味道，比較可惜點。





小菜們其實我也都覺得口味不錯，這三樣是我吃過兩次後最喜歡的，特別是豬耳朵跟粉肝的口味都很下飯，劃完菜單結完帳後要自己到冰箱自取。

一般走進這種老屋改造加上年輕人開的小店，加點食材履歷、再外加點感性故事，通常售價就飛天了居多，可是桂蘭麵不賣那些文青故事卻只賣銅板價讓人有點意外，我不能說是吃到是多驚為天人的餐點，畢竟就是我們日常的傳統麵食滷肉飯，但口味確實挺不錯，雖然擁擠了點，但還是坐在有空調的室內用餐挺不賴的。有住在附近的話我還蠻推薦可以來試試的，簡單心得分享給大家囉。

桂蘭麵│北區



地址：台中市北區崇德路一段503巷49號

電話：04-22367710

營業時間：11:00Am-01:30Pm、05:00Pm-08:00Pm

消費提醒：週一二店休，建議早點到不用等位置

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團