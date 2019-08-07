從北到南玩好玩滿　越南頂級飯店奢華無極限

圖、文／七逗旅遊網提供

你的臉書、IG最近是不是被許多越南旅遊美照洗版呢？台灣愈來愈多人喜歡到越南玩，從北到南、水上、陸上，都有讓人意想不到的美景等著你，到當地入住超高水準的5星飯店，也不像其他國家一樣貴桑桑，你還不出發嗎？



▲芒花登山列車起點─沙壩站的設計靈感，來自法國1920～1930的古老車站。（圖／shutterstock.com提供）

來北越的雲霧山城沙壩，不只可以欣賞歐式建築浪漫的氛圍，光是散步，還可以到壯觀的梯田區觀賞一層層的綠色階梯，市區更有由世界著名建築師比爾‧本斯利(Bill Bensley)設計的復古歐風車站，搭乘列車出發、再換乘纜車，就能輕鬆挑戰越南最高峰─番西邦峰。享受沙壩式的奢華，必推「沙壩美憬閣穹頂飯店」，飯店結合1920-1930年代法屬印度支那時期奢華服裝產業的風格，以及在地少數民族搶眼的色彩、圖騰，豪奢又獨特的設計讓人看過一眼就難忘，整間飯店就像是一座「雲霧中的凡爾賽宮」。



▲沙壩世界級梯田美景。（圖／shutterstock.com提供）

相較世界級名勝下龍灣，蘭夏灣較為幽靜，卻擁有完全不輸給下龍灣的美景。蘭夏灣為典型的石灰岩地形，如碧玉般的水面上，大大小小的石灰山非常壯觀。在蘭夏灣，最棒的享受就是住進今年4月才下水的頂級5星遊船「印度支那」，船上結合東方儒雅、現代時尚兩種風格，講究的擺設、裝潢展現高級的品味，彷彿讓人置身一座海上皇宮，絕對讓重視住宿品質的你超級滿意！



▲蘭夏灣宛如水上版桂林。（圖／shutterstock.com提供）

南越的胡志明市是越南的首都，有「東方小巴黎」的美稱，街道上洋溢濃濃法式風情。當地最夯的打卡勝地：童話般夢幻的粉紅色教堂、已有超過百年歷史的中央郵局、胡志明市最大的天主教堂，都位在市區，輕輕鬆鬆就能抵達。市區2間5星飯店，讓你盡享胡志明市的奢華。鉑爾曼飯店距離聖母大教堂、西貢河、統一宮等景點只有1.5公里，在31樓的屋頂餐廳酒吧，可以好好享受城市景觀，早晨，也可以來這裡悠閒品嚐早餐。時尚感十足的西貢艾美酒店也位在市中心，散步就可以抵達知名景點，飯店中的全身SPA讓人紓緩過去的疲勞，還有按摩、美體療程，帶給你極致的感官享受。



▲胡志明市最大的天主教堂─西貢聖母大教堂。（圖／shutterstock.com提供）

有「越南海上珍珠」美稱的富國島，已成為新一代的度假天堂，島上生態豐富，處處可見到潔白的沙灘、清澈的海水，是浮潛、跳島的天堂，更棒的是，這裡還有全世界最長的跨海纜車，讓你從空中俯瞰富國島美景。想徹底遠離世俗，推薦入住人煙罕至的Fusion Resort，每棟別墅前都有私人泳池、花園，還可以占據美麗的海岸線；華麗的Nam Nghi使用天然材料建造，整體設計充滿越南感，四周還被熱帶叢林包圍，就像住在森林之中，飯店外金色的沙灘更讓人只想在海邊發呆一整天。



▲Fusion Resort每間別墅外都有獨立泳池。（圖／品冠旅遊提供）

品冠旅遊限定行程安排搭乘曾獲Skytrax四星級航空肯定的越南航空，早去晚回的完美航班時間，讓你擁有更多旅遊時間探索越南各地美景，享受悠閒假期。



推薦行程：

▼▼▼【桃園出發】玩越南▼▼▼

▲ 富國島海島時光+東方小巴黎‧胡志明市豪華五日遊(跨海纜車、快艇南島遊、野生動物園～奢華SPA版)►►►



▲ 越‧秘境～雲霧山城沙壩、療癒蘭夏灣、印度支那風華重現五日

【美憬閣穹頂飯店、印度支那遊輪、夜臥火車體驗】►►►



▼▼▼【高雄出發】玩越南▼▼▼

▲ 富國島海島時光、+東方小巴黎‧胡志明市豪華五日遊(跨海纜車、快艇南島遊、野生動物園～奢華SPA版)►►►



▲ 越‧秘境～雲霧山城沙壩、療癒蘭夏灣、印度支那風華重現五日

【美憬閣穹頂飯店、印度支那遊輪、夜臥火車體驗】►►►

更多資訊：

品冠旅遊

台北總公司 02-2502-2999

台中分公司 04-2322-3333

高雄分公司 07-222-2277