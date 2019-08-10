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點評：美景配美食！！！

文、圖／姐妹淘部落客

你以為地處偏僻的屏東三地門，除了風景之外餐廳都是吃飽就好，美味不強求嗎？只要來過居高風味餐廳，絕對會讓你對的風景區餐廳的定義改觀。地處至高點，讓你眼前無限風光，手工特色菜風格獨具又好吃，五臟腑也有滿滿感動，這樣美食與美景搭配，怪不得假日一位難求，也被列為三地門必吃必遊。





如果喜歡拍照、美食、美景，這間你錯過真的不算來過三地門！

居高風味餐廳外觀





這邊就是附近的至高點，邊吃飯邊享用美景，整個居高臨下，美不勝收。

店內環境很有特色，沒有都市餐廳的生硬裝潢，多的是綠意盎然以及自然的氛圍。





最重要的是停車相當方便，停車位超多，只要開到店門口，就會有人引領你去泊車，記得讓同行乘客先下，店員會從停車處用機車接送。



決明子茶招待





每桌都招待的決明子茶，順口好喝，健康又不澀。



新鮮水果茶／壺＄250





水果茶裡面包含蘋果、芭樂，百香果味做基底，整體不會太甜，適合現代怕胖的人啊！



推薦居高岩燒雞／隻＄700





這個招牌中的招牌，每桌必點的岩燒雞頂港有名聲，下港熊出名，飼養4個月以上放山雞，咬下去的Q彈口感絕對不是一般鬆軟的肉雞可以比擬。





使用龍眼炭與德文石慢火烘烤，外皮金黃酥脆，襯著龍眼炭香氣。





店家的堅持就是人要等雞、雞不等人，所以出爐的時間都是固定的，要點雞肉可要配合時辰，不然來沒有就是哭哭，訂位時記得就說要點烤雞！

假日：11:30、13:30、17:00、19:00

平日：12:10、18:10





烤雞有附雙層手套防燙又防油，離峰用餐時間可以請服務生幫忙，還會將最後的骨架收走，剝的順序是：2隻雞腿先出來，接著依翅膀、脖子順序去骨，然後將背部的肉撕成小塊，最後擺盤再把皮蓋上去就大功告成。





你看這個雞汁！是不是超誇張，剝皮去骨時要注意，滿滿雞湯源源不絕地流出，整個很啾喜 ，實在太誘人了。





4種吃法：原味、胡椒鹽、雞油、泰式金桔醬。原味可以吃到多汁濕潤有彈性的肉質口感與柴燒酥脆的外皮，用胡椒鹽提味或沾雞油吃讓肉香更顯著，最推薦的就是泰式金桔醬，醬汁微酸卻不會搶走雞肉風味，反倒是去油膩又開胃，一口接一口真的超推，沾不夠還要再來一盤。





除了雞肉以外還附上南瓜、芋頭、杏鮑菇及玉米筍等蔬菜，可以均衡一下不會膩。



包袱扒綠葉／6袱＄300





這一看就是手路菜，真的是色、相、味俱全，像藝術般呈現。

豆皮外表酥脆，內裡層還有軟度，搭上苜蓿芽與蘿蔓生菜，這樣外酥內軟的口感層次豐富，令人驚艷。





內餡有蕃茄、玉米、火腿、香菇與杏鮑菇，淋上醬料以後鹹甜適中很美味。



居高紅藜飯／碗＄15

白飯添加紅藜麥，吃進去有細細的紅藜麥香味透出。



海皇芋香盅／6盅＄280





使用大甲芋頭跟海鮮料的完美搭配。







白醬上鑲著蝦仁與蝦卵與海鮮料，海味十足，下層芋泥綿密每口都是芋頭芬芳，口味很特別。

岩板燒五花／小＄280





這個也是原住民地區必點的料理， 石板烤肉肥瘦相間，皮帶Q度有嚼勁，刀工切比較大塊，外表的油脂焦香，如果不愛肥肉可以選擇一樣做法的松阪肉。





沾上醬汁帶點酸又爽口，還有蒜頭味去腥；搭配洋蔥吃爽辣口感絕配。



推薦居高一品雞湯＄500





通常聽到芥菜大家都會怕苦，外面很多都像孟婆湯一樣，居高的湯讓你忘不掉還癡癡想念，除了一點都不苦外連梗都有非常軟爛，原來裡面加了許多地瓜，鬆軟的地瓜吸附了鮮甜湯汁，只有一個讚字可以形容，湯裡還有蛤蜊跟金華火腿，湯頭極度鮮甜又有雞肉韻味，完全讓我對芥菜改觀。



自製醬料





桌上都有店家的醬料調得很好、 雞肉就是要沾蔥、蒜、辣椒跟醬油，簡單平凡，這就是人生啊！



推薦辣味雪菇綠膳纖＄220





這個不用說了，絕對必點，這輩子吃過最好吃的秋葵不誇張，秋葵一般都是拌醬油吃，這樣微辣炒法真正帶出秋葵的味道，跟雪白菇一起口感絕妙又夠味。



手工黃金豆腐＄220





麵包粉炸比較少見，用的是板豆腐吃起來不像雞蛋豆腐太軟爛，皮也不會一夾就散掉。





而且可以豆腐三吃，番茄醬跟酸甜醬汁比較常見，搭配泡菜就是一種集爽、脆、辣跟嫩的口感很特別。



魯凱族のㄚ拜／小＄280





這是原住民魯凱族的傳統美食，使用小米包碎豬肉，特別的是外層包覆甲酸漿葉，蒸熟可以直接吃，看起來像粽子，但葉子的特殊香味綜合整體感覺，小米黏膩軟爛口感與軟嫩的豬肉相襯。





20年的老餐廳，第二代現任老闆承接父親的衣缽，跟兄弟姊妹一起分工，將傳統簡單的山產小吃，打造成知名的風景餐廳，不只改變食材，還改變了環境，注入特色氛圍，也引進當地食材，營造一種真正景觀餐廳的樣貌，讓居高風味餐廳不只居高臨下，更是遠近馳名。



熟客招待



脆餅鑲燒肉／6個＄280





醬燒豬肉調味濃郁，搭配脆燒餅與蔬菜口感極佳，外面像酥皮，裡面卻是鬆軟又嫩，，店家說使用的豬肉號稱得過神農獎，大家都搶著收購，另外熟客來都會招待100～300元菜色，還插上牌子，整個就是貴賓的感覺，除了這道還有鍋巴鮮蝦球或是手工西式麻糬隨機出。重點是，姐妹淘粉絲通通都是熟客，只要先預約，店家也會招待一道精緻菜色。





DIY可以調整蔬菜與肉的比例，大家都樂在其中。

鍋巴鮮蝦球＄320





使用鍋巴米餅又酥又脆，和著新鮮彈牙的蝦球與花生米，就像在嘴裡跳著踢踏舞那樣精采。





蝦子很大尾，也沒有加藥的那種不自然口感，吸吮醬汁後鹹香下飯，不過這道比較重口味，喜歡清淡的可能要跳過。

手工西式麻糬／10顆＄200





這是用新鮮吐司浸泡鮮奶而成的麻糬，上面灑有花生粉，外皮酥脆內部有韌度，咀嚼時有牛奶香，而且不會太甜，整個老少咸宜，當月壽星就招待這份手工西式麻糬喔。

小撇步





這裡看風景最好的桌次是A81、A82，是4人小桌跟A10、A15十人大桌，平日人少可以選位，假日人多就聽店家安排了。





夜景也是美的讓人流淚。





現場座位可以容納快300人，只要來屏東三地門，千萬別錯過這間景色優美、食材美味的特色餐廳。



居高風味餐廳－菜單





今天點的品項有：手工西式麻糬、鍋巴鮮蝦球、脆餅鑲燒肉、魯凱族のㄚ拜、手工黃金豆腐、辣味雪菇綠膳纖、居高一品雞湯、岩板燒五花、海皇芋香盅、居高紅藜飯、包袱扒綠葉、居高岩燒雞、新鮮水果茶。來居高用餐假日限時105分鐘，低消200元（不含甜點飲料），提供素食也有吸菸區，園區有Wifi可以連結

居高風味餐廳－後記





開幕20年的老餐廳，靠的不只是絕美的風景，手工特色菜主打的餐點才是人潮絡繹不絕的主要原因，大家應該都跟我一樣抱持著歹吃貴的風景區餐廳想法，吃完以後默默的把它收錄以後三地門必吃名單，也開始推薦親朋好友來吃，我想這樣求新、求變，招牌菜讓人流連忘返，新菜又令人為之驚艷，居高臨下真的是名符其實！

屏東-居高風味餐廳



營業：11:30-14:30、17:00-21:30

電話：08-799 4288

地址：屏東縣三地門鄉中正路二段168號

平均：$300-400／人【無刷卡】

推薦：岩燒雞、一品雞湯、秋葵

姐妹淘部落客

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