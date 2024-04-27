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不限購買組數！　手搖飲「大杯珍奶第2杯10元」爽喝4天

▲▼CoCo珍珠奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo珍奶茶連4天第2杯10元喝。（示意圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

珍奶控喝起來！為迎接國際珍奶節，人氣手搖飲品牌「Coco」祭出限時珍奶優惠了，即日起限時4天爽喝「大杯珍珠奶茶第2杯10元」，只要使用線上點單即可享有優惠，且不限購買組數，快揪團開喝。

CoCo即日起至4月30日連4天祭出「大杯珍珠奶茶第2杯10元」優惠，期間只要使用都可訂線上點單即可享組合優惠價2杯65元 ，且不限組數，各門市數量有限、售完為止，優惠則不可合併其他活動使用，提醒商場、部分門市無售該品項；CoCo的珍珠奶茶是店內人氣招牌飲品之一，選用Q彈珍珠搭配香濃奶茶，大口吸超滿足。

▲▼萬波最新「珍芋嫩仙草」、「双珍嫩仙草」、「超級仙草甘」和「嫩仙草奶茶」。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲▼萬波最新仙草冰系列手搖杯來了。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲▼萬波最新「珍芋嫩仙草」、「双珍嫩仙草」、「超級仙草甘」和「嫩仙草奶茶」。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

另，萬波近日打造最新「仙草冰系列」飲品，選用台灣人夏天最愛的懷舊甜品之一「嫩仙草」作為主角，一口氣推出4款飲品選擇，必喝「珍芋嫩仙草」，在仙草碎冰中加入嫩仙草、波霸和芋泥，而「双珍嫩仙草」則是搭配嫩仙草、波霸和小珍珠，最後再淋上奶油球，完美復刻仙草冰的傳統吃法，超級欠喝，提醒經典奶精內含牛奶、大豆製品，不適合對其過敏體質者食用。

除外還有清爽系「超級仙草甘」和「嫩仙草奶茶」選擇，「超級仙草甘」選用仙草甘茶再加入嫩仙草，而「嫩仙草奶茶」則是熱銷飲品項再回歸，是萬波奶茶搭配嫩仙草的組合，鐵粉肯定要衝喝，即日起正式開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 萬波島嶼紅茶

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