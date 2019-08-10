點評：很划算餒^^

文、圖／商妮吃喝遊樂

品嚐濕式熟成冷藏安格斯黑牛肉不必花大錢！高CP值台中牛排又一發～黑牛炭火岩燒牛排最近推出新菜單，30天濕式熟成冷藏Prime黑牛肉大份量上桌，再加上飲料冰淇淋甜點無限供應只要299元，高級精緻法式排餐399～759元就能享受，更猛的是升級套餐享受前菜、沙拉、湯品、麵包、燉飯或義麵五種美味只要69元！這套新菜單無敵超值CP值破表啊～

黑牛位在大墩路靠近大隆路口，交通便利地點好找。

貨櫃屋工業風裝潢相當吸睛，拍照打卡隨便拍都好好看。

櫥窗上面標式店內使用的都是濕式熟成30到45天以上的美國CAB認證安格斯黑牛肉，通通都是原肉不用組合肉，品質相當不錯網路上評價很高。正宗安格斯黑牛冷藏熟成牛肉，是老饕的最愛，連巴菲特都愛吃。

店內用餐空間寬敞舒適，以4～6人方桌為主。

另外還有一間 12人獨立包廂，指定包廂免加收費用，還有投影設備適合團體聚餐。

不只店外有貨櫃屋，店內也有，超好拍的。

座位區旁邊一長排自助吧，所有餐點都有附飲料、咖啡、巧克力噴泉、爆米花、冰淇淋等無限自助取用。

可口可樂、汽水、果汁、咖啡…愛喝什麼就拿什麼，還有小朋友超愛的巧克力噴泉跟爆米花，冰淇淋品牌 選用日本明治等級不差。





等候時間到自助區取餐，爆米花、冰淇淋跟巧克力棉花糖都蠻好吃的，無限供應愛吃多少都沒問題。

餐點以排餐為主，價位從299～759元加一成服務費，另外還有多人套餐選項很多元，一個人或者團體聚餐都很適合。用餐時間90分鐘，包廂不加價，可免費使用投影設備。比較特別的是，店內牛肉通通是濕式熟成冷藏Prime安格斯黑牛，濕式熟成的冷藏肉品質比一般冷凍肉好吃太多了！再加上龍眼木炭維持450度高溫燒烤，鎖住鮮甜肉汁美味更加分。

雅緻套餐 碳烤沙朗牛排（附自助吧）299元

我的天啊～這裡的沙朗牛排份量也太多了吧！！特別拿出10元硬幣來比對，厚厚的沙朗牛排，再加上附餐湯品、沙拉、還有自助吧，濕式熟成Prime級安格斯黑牛只要299元真是很超值！！

30～45天濕式熟成冷藏安格斯黑牛，用龍眼木炭烤450度鎖住肉汁，口感很嫩帶有些微咬勁越咬越甜，299平價牛排也能有這麼高品質，讓人驚艷不已。





底下的鐵板麵不是一般的白麵，而是比較粗的拉麵，口感Q彈巴附醬汁很入味。

旁邊還有雞蛋、蔬菜、以及濃湯和沙拉，一點都不馬虎。享受Prime級安格斯冷藏濕式牛肉真的不必花大錢，有夠讚！！





主廚推薦升級套餐69元



除了雅致套餐之外，點其餘排餐都可升級加價69元，就有主廚沙拉、濃湯、前菜、麵包、還有燉飯/義大利麵5種附餐，一口氣給5種真是非常有誠意，這個69元加價太超值了推薦必點！

前菜擺盤漂亮，完全是法式套餐的規格，目前有起司條佐蓮藕脆片、蝦仁莎莎醬佐法式麵包、干貝佐牛蒡白木耳，3種品項隨機出餐。

起司條佐蓮藕脆片以炸物為主、蝦仁莎莎醬佐法式麵包香辣帶勁、干貝佐牛蒡白木耳爽口好吃，三款前菜都很精緻，沒想到牛盤餐廳也有高級法國料理的水準，原來主廚之前就是西餐主廚，所以精緻排餐一樣有水準。

主廚生菜沙拉，蘿蔓葉加上水果丁與凱薩醬，清爽可口。

主廚濃湯一共有6種口味隨機出餐，濃湯味道香濃好喝，現烤的弗卡夏麵包香酥好吃，沾濃湯一起吃更可口。

附餐有燉飯或義大利麵隨機出餐，這個奶醬燉飯香甜好吃，加上櫛瓜相當清爽，夏天吃很適合。這個升級套餐一次品嚐五種美味，只要加價69元CP值簡直破表！這麼超值推薦必點～

經典威靈頓牛排佐牛肉醬759元

威靈頓失敗率很高，連高級牛排餐廳都少有的威靈頓，竟然在這裡也能吃到!而且價位不用上千，黑牛的CP值真的很高啊～

厚厚一大塊冷藏濕式安格斯菲力牛，包捲綜合野菇醬、培根肉、外層再包覆主廚自己做的酥皮烘烤，火候拿捏需要厲害功夫才能烤到這樣粉粉嫩嫩的色澤，這一道威靈頓非常經典，老饕們一定要試試。

最好吃的威靈頓熟度建議3到5分，我們吃的這個大約3分熟，看起來很生但是切開完全沒有血水，口感無敵嫩，鹹甜回甘的滋味超級好吃，我們在台中第一次吃到威靈頓，大家都讚不絕口。

法式油封鴨胸佐義大利巴薩米果醋670元

上桌時有介紹，大塊的油封鴨胸在橄欖油熬製的香料油裡頭浸泡7天入味再香煎上桌，完全沒有鴨肉特有的腥味，反而味道清香。

油封鴨表皮煎的酥酥脆脆味道香，厚厚的櫻桃鴨胸肉軟嫩多汁口感很棒!加上巴薩米克醋甜甜的滋味，喔喔～～這道法式油封鴨胸真是極品！敢吃牛肉朋友很推薦點威靈頓，不吃牛的人這道油封鴨胸也很正點，兩道都超好吃。

一桶海鮮 這桶蝦味鮮1199元



這道是巨無霸等級的大胃王美食份量超多，白蝦足足有2.5公斤，適合多人聚餐一起分享。

一大桶白蝦倒在鐵盤上滋滋作響的畫面，實在很驚人，大家手機不停拍照錄影，色香味俱全啊。





仔細看到出來的白蝦通通已經剝好去殼有夠貼心！再淋上主廚特別加入蝦殼一起熬煮的海鮮醬，充滿海味味道好香啊。

吃牛排或者海鮮很適合來杯啤酒，黑牛有各種佐餐酒，紅酒、白酒、精釀啤酒、生啤酒、海尼根、百威通通都有，我個人覺得1664生啤酒不論佐海鮮或者是牛排都很搭，冰涼好喝。

白蝦體格不小，Q脆彈牙味道好甜，加了海鮮醬滋味更棒，底下還有帶皮薯塊吃了會有飽足感，一大桶滿滿海味無敵鮮好過癮啊～大口吃肉、品嚐海鮮、再來杯生啤酒真是一大享受，每個人都吃的心滿意足好開心。

心得：

今天在黑牛品嘗新菜單，發現他們家的平價牛排等級就很優，Prime級安格斯黑牛濕式熟成冷藏肉口感一級棒，份量也不少只要299還有自助吧無限供應很超值。法式排餐品質也很優，威靈頓跟油封鴨胸每位一級棒，最猛的是升級套餐只要69元就能品嚐5種美味CP值簡直破表～愛吃高級牛肉的老饕們，在黑牛享受優質牛排不必花大錢，可以收入口袋名單。

黑牛炭火岩燒牛排



地址：台中市西屯區大墩路923之1號

電話：04 2310 3331

時間：11：30－14：00、17：30~21：30



商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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