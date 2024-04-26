4／26起連3天祭出買一送一　「阿緯」文青蝦仁飯正式插旗新竹

▲忠青商行正式插旗新竹。（圖／緯豆集團提供）

記者黃士原／台北報導

台北的蝦仁飯排隊名店「忠青商行」首度跨出雙北，插旗新竹遠東巨城購物中心4樓，4月26日試營運、4月27日正式開幕，同時對外營運首3日祭出套餐買一送一，數量有限，送完為止。

藝人阿緯（劉峻緯）跨足餐飲事業有成，除了「點點心」之外，2021年還代理文青蝦仁飯專賣店─忠青商行，這幾年陸續開出信義101店、信義A13店、新莊宏匯店、北車微風店、天母高島屋店，今年規劃再開出2-3家，新竹巨城店4月26日試營運、4月27日正式開幕。

▲忠青商行新竹巨城店4月26日試營運、4月27日正式開幕。（圖／緯豆集團提供）

忠青商行新竹巨城店對外營運首3日（4/26-4/28）到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券1張。

▲忠青商行招牌好蝦蛋飯。（圖／緯豆集團提供）

忠青商行必點招牌是「極品好蝦炊飯」，被網友讚封是台北第一蝦仁飯，鋪上手工香腸、酸脆黃瓜及香煎半熟蛋，筷子劃破、蛋液流出滲入蝦香炊飯，超誘人吃法曾佔據IG美食版面。網友也曾發揮創意，將單點的半熟土雞蛋鋪在蝦仁飯上，超吸睛的隱藏版吃法在IG上爆紅，忠青商行則把它改良成「招牌好蝦蛋飯」，包含了海量蝦仁、半熟土雞蛋、手工香腸、招牌花干、雞肉。

▲「蜀川香酸菜魚」南部首店進駐高雄大遠百。（圖／米塔集團提供）

另外，米塔集團全新川菜品牌「蜀川香酸菜魚」，繼去年在台北、新竹展店後，看好高雄三多商圈發展，南部首店選址於高雄大遠百百貨，4月26日試營運、4月29日正式開幕。

米塔集團表示，蜀川香酸菜魚專攻香麻酸辣、酸爽帶勁的川菜料理市場，菜單上除了必點的招牌酸菜魚，更有四川經典名菜之一的水煮牛、辣蜀諸葛烤魚，多道主廚研發的功夫川菜與特色料理等選擇。另外提供平日中午限定的398元個人酸菜魚套餐，套餐就能吃到特色料理、風味小菜、酥炸螺絲卷及飲品，一個人也能享用酸菜魚大餐。

歡祝南台灣首店開幕，4月26日~5月5日推出「指定餐點買一送二」優惠，凡內用消費酸菜魚或水煮牛系列主餐，即招待蜀川香催淚蛋、風味小點各1份，活動每日限量100組。5月6日起消費滿700元就送700元優惠券，快來大啖川味美食享優惠！