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【廣編】坐擁無敵海景遊樂園「香港海洋公園」　隱藏景點、打卡美照秘訣一次收

▲▼香港,香港海洋公園,海景,遊樂園,旅遊。（圖／業者提供）

▲香港海洋公園齊集依山傍海大自然景觀、類型眾多的海洋生物展示及陸地動物觀賞、刺激玩樂設施、香港文化與動物保育體驗等四大優點。

圖、文／香港海洋公園提供

香港海洋公園作為全球僅有齊集「依山傍海大自然景觀」、「類型眾多的海洋生物展示及陸地動物觀賞」、「刺激玩樂設施」、「香港文化與動物保育體驗」等四大優點的世界級主題公園。位於繁華都市中，交通四通八達，園內多元化玩樂設施，無論是喜歡出遊打卡美照，挑戰刺激的機動遊戲設施，都絕對能滿足任何年齡層男女老幼，玩足一天的遊玩勝地。

重點推薦為海洋公園內的「海洋奇觀」，擁有超過400個品種5,000條珍貴海洋生物，讓遊客潛入前所未見的深海世界。從走進珊瑚礁隧道, 直至長達13米闊的巨型觀賞屏，欣賞數千條珍貴魚種在你眼前不停游走，令人讚嘆! 園內更有深受歡迎的大熊貓、小棕熊、樹獺、狐獴等陸地動物，以及近百隻企鵝、海獅海象海豹、水母等海洋動物。遊客可提前於官方網站預約，走進動物的生活園區，親身感受了解牠們的生活環境習性，更可近距離餵飼及拍照，這個極富保育教育意義的體驗切勿錯過。

香港獨有205米沿海高空「登山纜車」、東南亞最高觀光塔之一的「海洋摩天塔」及24米高的彩虹「摩天巨輪」，讓你在高空中居高臨下360度俯瞰公園園內及無敵山海景，有別一般的視覺享受。此外，多款極受歡迎的機動遊戲， 讓大家在無敵海景上體驗腎上腺素的飆升快感。臨近黃昏時乘坐雲霄飛車，彷彿迎向高空中穿過橙紅幻彩時光隧道，可謂是雙重享受。園內夜晚五光十色的霓虹燈招牌、呈現懷舊風貌的「香港老大街」，體現50 60年代歷史文化保存。入夜後以璀璨幻光與舞動噴泉組成的「光影匯演」為大家的旅程締造出獨一無二的感官享受。

關鍵字： 香港 香港海洋公園 海景 遊樂園 旅遊

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