大胃王小惠花49分吃完15公斤　台南「鴻品」牛霸王麵首位挑戰成功

▲大胃王小惠挑戰成功15公斤牛霸王麵，以49分零3秒的時間吃完。（圖／取自鴻品牛肉市政府店臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

台南鴻品牛肉湯推出的15公斤牛霸王麵，終於出現首位挑戰成功的人，大胃王「小惠」以49分零3秒的時間吃完，贏得5800元獎金。而且挑戰期間還時不時跟鐵粉們打招呼，讓老闆直呼「這就是強者大胃女王的魅力」，還說剛吃10分鐘就叫櫃台準備紅包了。

想讓台灣國產牛有更多元化的運用，台南鴻品牛肉湯去年11月推出15公斤重的牛霸王麵，同時也祭出大胃王活動，1小時內吃完，不但免費，還可獲得5800元獎金。牛霸王麵除了帶骨牛小排、牛尾中段以及現切的溫體牛肉片之外，底下還有台南當地師傅製作的皮帶麵，最後再加上特調高湯，一碗重量達15公斤，大約是6到8人的份量。

▲「牛霸王麵」重達15公斤，除了帶骨牛小排、牛尾中段以及現切的溫體牛肉片之外，底下還有台南當地師傅製作的皮帶麵（圖／記者林挺弘攝）

牛霸王大胃王活動推出後，一直沒有人挑戰成功，這次小惠花了49分零3秒吃完，而且挑戰期間還時不時跟鐵粉們打招呼，讓老闆直呼「這就是強者大胃女王的魅力」，還說剛吃10分鐘就叫櫃台準備紅包了，同時也在臉書粉專上貼出他與拿著獎金的小惠合照。

小惠也在臉書粉專PO文寫到，現場看到15公斤的牛肉麵，震撼感完全無法形容，很開心能成為全台第一位挑戰成功的人，這也創下她挑戰中吃下去最多的重量。小惠也提到，謝謝當時在場幫忙加油的朋友，讓她有更有動力繼續吃，同時也歡迎大家跟她說哪裡有大胃王挑戰。