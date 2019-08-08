點評：皮薄的水煎包口感超讚der

文、圖／虎麗笑嗨嗨

下一鍋水煎包已經開40年了，在鹽埕區靠近駁二大義倉庫的大禮市場，是人氣小吃店，每天限量供應售完為止，太晚來會買不到哦！這家大禮街必吃的美食只販售水煎包，手工製作的水煎包皮薄餡多，只包高麗菜加些許豬絞肉，吃起來卡滋卡滋的很清脆，餡料頗鮮甜，而且薄皮一咬就爆開～

現蒸出爐熱騰騰，直接品嚐比較清香，重口味吃貨可以加辣醬，多了酸甜辣口感更夠味。虎麗下午3~4點到店要稍微等候，如果剛好遇到出爐那鍋賣完，就要等下一鍋囉！之前晚上6點去差點撲空，等大家都買完剛好有剩下6顆，當了幸運的最後一位客人。（大量訂購或不想久候，建議先打電話預訂自取）

▲每一顆水煎包都是新鮮製作，餡料有滿滿的高麗菜，加上些許絞肉增添風味，很適合喜歡吃菜多一點的吃貨。

▲虎麗下午3－4點到攤位時，姐姐們都還在手工現包，感覺供不應求！而且每天都是售完就收，太晚去買很容易撲空。

▲現蒸出爐熱騰騰的，底部煎到金黃微酥，加上薄而軟Q的麵皮超療癒！

▲水煎包不是很大顆，但是皮薄餡多很飽滿，一般食量大約2～4顆比較有飽足感。

▲水煎包麵皮真的很薄，一口咬下會先感受到高麗菜的鮮甜多汁，加些許豬絞肉，吃起來卡滋卡滋的很清脆。這個非常適合跟莎麗一樣喜歡吃餡的，小虎比較偏愛厚皮，但是下一鍋水煎包的高麗菜很甜，所以也可以接受～

▲水煎包單吃滋味清香，重口味吃貨可以加辣醬品嚐，酸甜辣的口感很對味，愈吃愈涮嘴～

下一鍋水煎包



地址：高雄市鹽埕區大禮街24號

電話：0915-010853

營業時間：週一至週日 14:00-18:30（售完為止）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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