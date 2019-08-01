七夕放閃高空324公尺長寒溪吊橋　情侶腿軟害怕「抱緊處理」

▲▼七夕放閃宜蘭寒溪泰雅吊橋，情侶腳軟怕的話就「抱緊」處理。（圖／大同鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

浪漫七夕何處去？宜蘭知名長達324公尺的寒溪泰雅吊橋是放閃好選擇，但情侶們要小心！這條位在羅東溪上游懸吊半空中的寒溪鋼索吊橋，長且高，走時還會搖晃，腳軟怕的話就「抱緊」處理。

宜蘭大同鄉公所表示，公所2019年延續著每年七夕遊客必去的「泰雅編織情 人橋」朝聖指標，再度將寒溪泰雅吊橋打造成幸福鵲橋，將於8月3日19時假宜蘭縣大同鄉寒溪吊橋旁廣場，點亮璀璨燈飾，在夜間點亮「情人鵲橋」，歡迎情侶們奔銀河放閃，一同來共度浪漫夢幻佳節。

位於羅東溪上游「寒溪吊橋」是全國知名且是宜蘭縣內最大的鋼索吊橋，全長324公尺，是大同鄉最具勝名的景點，2019吊橋設計鵲橋是以「泰雅神話之橋-希利克鳥的祝福」為主題，閃閃發亮的的羽毛，如同每位戀人頭上的桂冠，穿過「愛情桂冠拱門」。

橋頭上的希利克鳥更彷彿唱著吉祥歌聲，迴盪泰雅山林，向每位遊客獻上祝福佳音。當夜幕降臨，點亮鵲橋，五光十射、炫麗奪目的各型燈飾、營造了幸福歡樂的氛圍，要吸引遊客前來共度佳節並品味原鄉風采的文化氣息。

活動也邀請了大同鄉在地表演團體及原住民族知名藝人(（幽谷、賴聖恩、羅美玲），將活動氣氛帶到最高潮，現場也舉辦『七夕情人專屬好禮抽獎活動』，讓民眾一同沉浸在浪漫的愛情氛圍情人節，活動最後「浪漫璀璨煙火秀」，加倍璀璨，讓前來的夫妻、情侶甜蜜緣定一生一世，幸福滿滿。