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日本三景「松島海岸」半日遊！搭船穿過260島嶼、走紅橋海上散步

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▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲JR松島海岸站。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

名列日本三景之一的松島，是到仙台旅遊必去的景點，旅客可以先乘著遊覽船出海，欣賞260個宛如珍珠散落在海上的島嶼，返回岸上後，再徒步到一旁的五大堂，登上紅橋體會海上散步，甚至能從這裡欣賞松島夕陽餘暉，在這裡度過悠閒的半日旅遊時光。

▲▼日本三景松島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三景松島。

從仙台搭乘JR仙石線到松島海岸約40分鐘，一走下列車，月台較高的地理優勢讓旅客一下車就能遠眺蔚藍海景，讓人能迅速從繁雜城市生活中脫逃，恣意享受松島悠閒步調。

▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲出車站就可以購買松島遊覽船船票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲松島觀覽船乘船碼頭。

▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲松島遊覽船二樓座位區需要另外付費。

來到松島必做的事就是搭乘遊覽船出海，欣賞星羅棋布的島嶼風光，在車站附近就能買到船票。遊覽船分為上下兩層，若是想要更寬敞與輕鬆的乘坐空間，上船後可以另外加價500日圓購買二樓沙發對坐區，連點心販售、廁所都完全隔開，讓坐在二樓旅客可以更悠哉欣賞海上風光。

▲▼日本三景松島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三景松島由260島嶼組成。

▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大小不一的島嶼散落海上。

▲▼日本三景松島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可站在戶外甲板欣賞。

▲▼日本三景松島夕陽。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲日本三景松島夕陽。（圖／網友提供，請勿翻攝）

松島由260個大小不一的島嶼組成，有些僅是小小的岩石狀島嶼，範圍較大的島嶼甚至也有住民居住在島上，聽著船家的解說，與大小島嶼擦肩而過，依據四季還有截然不同的自然變化，無邊美景讓人讚談不已。

▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本三景碑。

▲▼日本三景松島，松島海岸，五大堂。（圖／記者蔡玟君攝）

▲五大堂與紅橋。

來到松島海岸，記得也要到遊覽船搭乘港口一旁的五大堂走一趟，五大堂與本島利用一座座紅橋聯繫，橋面樑木都有約15公分的間隙，讓旅客站在橋上可以直視海底，體會彷彿海上漫步的感受，從五大堂也可以欣賞松島海岸風光，遠眺蔚藍大海上錯落有致的島嶼風景。

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