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朝聖海中薰衣草森林！離島秘境潛水夯　今夏必玩3大水上行程推薦

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▲水上運動。（圖／奧丁丁在地體驗提供）

▲夏季水上活動夯，奧丁丁在地體驗推出全站水上活動88折優惠。（圖／奧丁丁在地體驗提供）

記者陳涵茵／綜合報導

在今年夏天結束前再次奔向大海的懷抱！近年潛水活動夯，台灣綠島、蘭嶼、澎湖等離島秘境都是熱門潛點，湛藍海水與美麗的海洋生態，下水一次就會愛上。一站式旅遊平台業者也推薦3項熱門的水上行程，想為夏天留下燦爛回憶就跟著達人走。

1.宜蘭南澳河岸漂流

▲水上運動。（圖／奧丁丁在地體驗提供）

▲乘坐漂流圈享受南澳沁涼溪水，同時還能享受360度山水風景。

宜蘭南澳不只海景迷人，還能乘坐漂流圈享受沁涼溪水，沿著河岸360度環視山水風光，不但非常適合朋友揪團同樂，也適合親子客體驗，漂流圈除了坐著玩、躺著玩，喜歡刺激的人還可以挑戰站姿或趴著玩，刺激又消暑。

2.馬祖坑道搖櫓船夜賞藍眼淚

▲水上運動。（圖／奧丁丁在地體驗提供）

▲期間限定的馬祖藍眼淚。

每年3至10月是馬祖藍眼淚登場的限定季節，夢幻的海面藍光，堪稱此生必看美景之一，在毫無光害的南竿北海坑道中，輕搖櫓船或是乘坐透明獨木舟，當船身滑過水面，藍眼淚隨即在船身周圍閃閃發光，超近距離欣賞藍眼淚的獨特體驗。

3.澎湖秘境東嶼坪珊瑚森林浮潛

▲水上運動。（圖／奧丁丁在地體驗提供）

▲東嶼坪嶼珊瑚森林珊瑚覆蓋率高達60％。（圖／奧丁丁在地體驗提供）

東吉嶼珊瑚布滿海底，連綿10公尺的紫色鹿角珊瑚美景仙氣滿點，更有海中薰衣草森林之稱，此外，南方四島之一的東嶼坪嶼，珊瑚森林珊瑚覆蓋率高達60％，是澎湖近年興起的秘境，也是許多旅人爭相前往的浮潛勝地，當地不僅珊瑚覆蓋率達國際優良等級，珊瑚群絕美壯麗，海底生物更是多到爆炸，景色美不勝收，熱愛大海的人一定要朝聖一次。

關鍵字： 台灣特色系列 潛水

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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