七夕約會好去處！宜蘭5間浪漫景觀餐廳　絕美百萬夜景在腳下

▲龍座咖啡。（圖／萍子提供）

記者蔡玟君／綜合報導

七夕情人節即將到來，想要在浪漫氣氛中與另一半一起度過嗎？宜蘭就有5間可以欣賞媲美函館百萬夜景的景觀餐廳，提供情侶燈光美氣氛佳的過節環境，若是想要告白、求婚，餐廳內浪漫造景與氛圍，更能大大提升成功率！

▲村却國際溫泉酒店高空酒吧THE ROOF 190。（圖／翻攝自村却國際溫泉酒店臉書專頁）

羅東 THE ROOF 190

村却國際溫泉酒店為目前羅東最高建築，利用地理優勢，在頂樓打造高空酒吧THE ROOF 190，並分為室外以及室內座位區。

旅客可以自由選擇室內或戶外座位，從戶外座位看去，繁華的蘭陽平原盡收眼底，昏黃路燈交織成點點星芒，在大地閃閃發光，讓旅客沉浸在這片夜色中，流連忘返。

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

電話：03－905－7988

營業時間：16：00－24：00

需加一成服務費

▲從礁溪空ㄟ農場看到的宜蘭夜景。（圖／翻攝自空ㄟ農場臉書專頁）

礁溪 空ㄟ農場

鄰近礁溪市區的「空ㄟ農場」由於坐擁地勢之便，從餐廳內就可以飽覽整個蘭陽平原的壯麗風貌，當夜幕低垂，萬家燈火在蘭陽平原形成一整片大地星空，讓客人可以在這片百萬夜景中度過夜晚。由於山上空間有限，因此若想進入用餐必須事先預約，同時也有低消規定，大人低消300元，13歲以下小孩150元，7歲以下免收費。

地址：礁溪鄉白石腳路157巷31號

預約電話：0912-08-9795

▲A-maze兔子迷宮景觀餐廳彩虹玻璃天空步道（圖／取自A‧maze兔子迷宮咖啡餐廳臉書專頁）

員山 A-maze兔子迷宮

A-maze兔子迷宮景觀餐廳位於員山鄉熱門景點枕頭山上，擁有枕頭山最開闊的視野，店家更精心打造許多造景和藝術裝置、步道，結合夜晚燈光效果，讓整座園區氣氛浪漫怡人。店家更設置一整排面向蘭陽平原的觀景座席區，從這裡可遠眺幾乎宜蘭所有城鄉，欣賞華燈初上的美麗夜景，讓這邊成為宜蘭熱門去處。

餐廳更打造全台首座「彩虹透明天空步道」，橋面全以玻璃鋪成、向外延伸，讓旅客像是踏著彩虹走在空中，在完全無遮蔽的遼闊視野下，欣賞蘭陽平原。

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村15號

▲宜蘭橘子咖啡（圖／取自橘子咖啡臉書專頁）

員山 橘子咖啡

員山鄉另一個大推的景觀餐廳就是「橘子咖啡」，餐廳分為室內與室外用餐區，從這裡同樣能俯瞰寬廣的蘭陽平原，白天更能遠眺龜山島；當夜晚來臨時，180度的蘭陽平原萬家燈火更像是地上的繁星，讓人驚嘆。

地址：宜蘭縣員山鄉枕山一村19號3樓

▲龍座咖啡也有雙心造景。（圖／萍子提供）

冬山鄉 龍座咖啡

龍座咖啡是近年宜蘭最火紅的景觀餐廳之一，利用大片落地窗，讓窗外的日夜風景成為最天然的裝飾，餐廳內更打造向外延伸的水上木步道，彷彿走進天空中的夢幻感，成為最熱門的拍照景點，更能以180度的超廣視角欣賞蘭陽平原，無論白天夜晚都能在這裡放空賞景。

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村舊寮路73巷33號