黃色金蓮花綴滿草原簡直天堂！元上都遺址7月限定夢幻美景

▲一望無際的金蓮川草原上，開滿了黃色的金蓮花，像是大師級的風景畫。

記者黃凱翊／內蒙古自治區採訪、攝影

一朵朵黃色小花開滿草地，為整片遼闊油綠的草原神來添上一筆，遠處墨綠色的高山，眼前澄黃色的花海，再配上彷彿觸手可及的藍天白雲，簡直是大師級的風景畫。這是7月下旬才開花的金蓮花，花期只有2到4週，要想和這片金蓮花海合影，可得把握時機！

金蓮花海其實就位於元上都遺址內的金蓮川大草原，此處擁有豐沛的水資源，因此孕育出了豐富的動植物在此繁衍棲息，這裡不僅是適合放牧射獵的天然牧場，也是元朝皇帝的避暑勝地。每年到了7月就盛開的金蓮花，更將這片草原點綴得宛如夢幻地毯一般。

▲遠方蒙古包，近處金蓮花海，我們是不是正看著當年忽必烈也看見的美景？

▲7月下旬才開花的金蓮花，花期只有2-4周，要把握機會賞花！

這片大草原曾是世界歷史上最大帝國元朝的首都，他建於西元1256年，從忽必烈在此登基建立元朝之後，一共有6位元朝皇帝在此登基，現在看似荒涼的草原，其實是蒙元文化的發源地。

當年揚威世界的大元帝國，如今只剩下斷垣殘壁，搭乘導覽車進入城內後，面前出現的是只看得出一點蛛絲馬跡的大安閣，這裡可是當年上都的政治中心，從皇帝登基到各類典禮，甚至當年接見馬可波羅，都是在這個正殿裡發生的。

▲曾經氣宇軒昂，是元朝政治中心的大安閣，如今只剩下石堆讓人遙想當年。

如今，站在石陣中，望向遠方整片金蓮川草原，忍不住想起當年馬可波羅抵達上都時，形容上都城內「有一大理石宮殿，甚美，其房舍內皆塗金」，並在遊記中提到整座都城「有牆垣環之，廣袤十六哩，內有泉渠川流草原甚多。」，是怎麼樣的迷人輝煌光景。

▲這片草原，當年可是元朝的天文台呢！

來到元上都遺址，還有一個不要錯過的地點，就是天文台遺跡，此次旅程我們拜訪了興隆天文觀測站和明安圖天文觀測站，但這些擁有精密儀器的先進觀測站，其實一切的源頭都來自於這片草原上的天文台遺跡。西元1271年，上都北司天文台正式成立，忽必烈任命波斯科學家札馬魯丁擔任台長，之後札馬魯丁不僅制定了萬年曆，更研發了許多大型天文儀器，深深影響了後世發展天文學的歷史。

▼你還看得見當年的宮城在何處嗎？

元上都遺址



位置：內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗草原

門票：人民幣50元

開放時間：11月-次年4月9:00-16:30；5月-10月8:30-17:00