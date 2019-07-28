搭遊輪到韓國最美海景城市！麗水一日遊必去4景點推薦　

▲盛世公主號。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

因為一首《麗水夜海》傳唱，使得位於全羅南道的麗水成為韓國最美海景城市。隨著遊輪旅遊興起，現在從基隆港搭乘遊輪出發，就可以直達麗水，以盛世公主號為例，《ETtoday新聞雲》就推薦4個從麗水港下船後必去景點，利用一天時間，從不同視角領略這座最美海景城市風光。

▲麗水泰迪熊博物館。

麗水泰迪熊博物館

位於麗水的「泰迪熊博物館」，緊鄰麗水港灣，若搭遊輪前往麗水，一下船走路不到5分鐘就能抵達。與其他地區的分館不同在於，麗水泰迪熊博物館提供旅客拍照打卡造景較多，甚至還有近3公尺高的巨大泰迪熊放在館內讓旅客拍照，可是麗水必去景點之一。

▲麗水泰迪熊博物館有許多互動拍照點。

根據館方表示，麗水泰迪熊博物館是韓國5大泰迪熊博物館之一，館內最大特色在於，大幅減少傳統展覽的玻璃牆，並運用泰迪熊展示世界各國不同文化特色，同時在館內設計大量拍照打卡景點，例如侏儸紀公園、櫻花樹、楓葉，甚至有泰迪熊證婚處，或將世界名畫改成泰迪熊版，讓旅客透過互動方式，拍出活潑可愛的照片。

▲麗水Aqua Planet海洋世界。

麗水Aqua Planet海洋世界

「麗水Aqua Planet海洋世界」是韓國第二大水族館，2012年與麗水世界博覽會同時開幕，也是當地觀光地標之一，距離麗水港走路只要10分鐘即可抵達。

▲麗水Aqua Planet海洋世界海洋隧道。

2016年因成為李敏鎬和全智賢主演的知名韓劇《藍色海洋的傳說》取景地，更為台灣旅客熟知，4層樓建築內包含稀有種白鯨與貝加爾海豹等在內，共有280多種、3萬4000多隻海洋生物，館方更根據不同海洋生物生活環境分成不同參觀入口，讓旅客可以根據喜好走進變化多端的海洋世界中。

▲麗水海上纜車。

麗水海上纜車

麗水海上纜車是韓國第一個連接海島與陸地的海上纜車，若是從麗水港下船，旅客可以徒步走到紫山公園，搭乘電梯上樓後，沿著路線走就能來到纜車站。紫山公園由於坐擁地理優勢之便，從這裡就能俯瞰麗水港灣景緻，搭乘纜車前一定要好好欣賞

▲麗水有韓國最美海景城市之稱。

纜車分為一般車廂與水晶車廂，若是膽大的旅客不妨挑戰水晶車廂，從窗戶到地板車廂均採用強化玻璃，當纜車帶著旅客出發，來到最高處時，旅客只要低頭，就能體驗彷彿置身海天一色的蔚藍世界，連城市都踩在腳下；沿途還能欣賞龜甲船大橋，以及沿山而建的村落將房舍外觀彩繪上繽紛色彩，在陽光照射下成為山的那一頭的美麗風景。

▲順天灣濕地。

順天灣濕地

順天灣濕地距離麗水港需要1小時至1小時30分鐘車程，雖然距離麗水較遠，卻是喜愛生態景觀的旅客一定要去的景點。順天灣濕地沿著40公里海岸線成型，面積廣達75平方公里，同時擁有韓國最大規模的蘆葦群，更是世界第5大生態公園。

▲從龍山觀景台俯瞰順天灣濕地。

順天灣濕地有多重玩法，旅客可以選擇坐船遊覽濕地風景，或沿著蜿蜒在溼地中的木棧道漫步，近距離欣賞廣闊蘆葦群與遠山風景；若是腳力許可，沿著木棧道上山，沿著約30分鐘的山路來到制高點龍山觀景台，從這裡可以欣賞順天灣濕地完整風貌，尤其秋天時，整片濕地染上一層紅，美景讓人著迷。

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