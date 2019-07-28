七夕帶「親愛的」吃美食　大台北地區飯店情人節套餐懶人包



▲台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930魅惑巴黎夜雙人套餐。(圖／台北亞都麗緻大飯店提供)



記者黃士原／台北報導

七夕情人節快到了，有沒有想到該如何慶祝這個節日呢？如果荷包夠深，不妨帶「親愛的」到飯店享受情人節大餐，《ETtoday新聞雲》整理出大台北地區有提供情人節套餐的飯店，讓還沒有想好去哪裡過節的朋友參考看看。

台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930

台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930，魅惑巴黎夜雙人套餐(NT$8800+10%)以嚴選食材與特色醬汁展現法式料理的味覺魅力。魅惑巴黎夜套餐內含法式開胃菜三品、前菜炙燒北海道干貝佐鮪魚酪梨莎莎醬、前菜嫩煎桂丁雞佐波特酒干蔥醬，主菜則提供兩種選擇，烙烤牛菲力搭慢燉牛肉麵餃佐波爾多風味醬汁、波士頓龍蝦襯奶油白花菜佐青蔥香油，甜點香草卡士達千層於晚宴套餐譜下甜蜜戀曲，餐間以Champagne Cattier Brut Quartz香檳增添浪漫情調。





▲位於復興SOGO的麗緻巴賽麗，巴黎戀橋套餐與伴侶相約七夕浪漫約會。(圖／台北亞都麗緻大飯店提供)

SOGO麗緻巴賽麗

位於復興SOGO的麗緻巴賽麗，以此次七夕情人節融入酸甜滋味帶出愛情的濃情蜜意。前菜釋迦佐生火腿沙拉，以水果甜味與火腿鮮燻交織；湯品芫香鱸魚海鮮湯，以芫荽做為香料提出鱸魚鮮味；雙主菜鴨肝菲力牛排襯草莓醬汁選用鴨肝佐菲力牛排，保留食材原味並搭配特製草莓醬汁；波士頓龍蝦佐蜜棗醬汁以龍蝦提供顧客魚肉類之外的海鮮主菜選擇；甜點巴黎鵲橋，以白巧克力慕斯佐太妃糖威士忌奶醬。麗緻巴賽麗巴黎戀橋雙人套餐NT$2,899+10%。





▲瓏山林台北中和飯店1樓THE BAR國際酒吧推出「就愛你」西式套餐。(圖／瓏山林台北中和飯店提供)



瓏山林台北中和飯店

為歡慶88節與情人節雙節日，瓏山林台北中和飯店1樓THE BAR國際酒吧推出每人只要NT$920+10%「就愛你」西式套餐，主餐是美國Prime等級穀物飼養的沙朗牛排，主廚選用炭烤的料理方式把肉汁鎖在牛排裡，或是也可以選擇頂級美洲龍蝦，佐上主廚特製的法式奶油醬，有別以往的傳統吃法。





▲大倉久和大飯店桃花林中華料理打造出限期七夕情人節套餐。(圖／大倉久和大飯店提供)

大倉久和大飯店

大倉久和大飯店桃花林中華料理推出的七夕情人節套餐，從「七夕」作為發想出7道料理，分別是清酒鵝肝拼雙味金絲龍蝦、濃湯蟹肉桃膠、秘製蒜香醬焗南非鮑拌燻雞、芥子鮮菌小羊扒、黑松露薑米酒蒸石斑魚、海鮮湯泡飯、牛油果雪糕拼雪蛤蛋塔水果盤。套餐每位NT2,600+10%，新派粵菜的細膩精巧與美味，讓這浪漫夜晚再加分。





▲寒舍艾麗鵲戀花夕七夕限定餐。(圖／寒舍艾麗提供)

寒舍艾麗酒店

寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳於2019年8月3日至8月7日推出「鵲戀花夕」甜蜜七夕幸福美饌，晚餐餐期七夕精選主菜「美國Prime等級菲力牛排(4 oz.)搭緬因龍蝦(半隻)佐龍蝦奶油」NT$2,280，加價NT $100元，升級享有「讓愛綻放」開胃酒、特選前菜「鮪魚塔塔夏日黑松露柳橙」，以及主菜加碼普羅旺斯扇貝一份，在一如往常的平凡日子裡，增添閃亮的愛情軌跡。凡點選七夕精選主餐並升級，加贈英國香氛品牌Grace Cole手部護理組乙組，每日數量有限，送完為止。





▲台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳，享受微光浪漫的迷人景緻(圖由台北松山意舍酒店提供)

台北松山意舍酒店

七夕情人節和父親節即將接力到來，位於台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳在8月7日晚間推出「七夕情人節雙人分享餐」3,520元+10%，主餐選用以龍眼原木直火燒烤的美國PRIME等級紐約客牛排14oz，飽足感與挑剔的味蕾一次滿足；搭配牛排的炭烤酸甜無花果萵苣沙拉與爐烤季節時蔬，讓您補充一天需要的營養，更為有品味的您準備精緻前菜─魚子醬吉拉多生蠔。



台北喜來登飯店

台北喜來登飯店安東廳餐廳8月7日至8月11日七夕限定套餐，包含海陸頂級食材雙人餐「乾式熟成台灣牛肋眼3oz.」(3,800元+10%)、「炙烤日本A5宮崎和牛紐約克3oz.」(4600元+10%)，雙款主菜皆搭配「蒜香烤波士頓活龍蝦」。