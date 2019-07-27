走進童話世界！全台4處夢幻哈比屋　喝咖啡、賞瀑布還可以露營

▲苗栗哈比丘的繽紛小屋藏身在山丘下，就像是童話故事的場景。（圖／IG@tpo5088）

記者徐溱謐／綜合報導

電影《魔戒》裡哈比人住的小屋精巧可愛，是去紐西蘭旅遊必去景點之一，現在台灣有4個地方也能走進哈比屋，每個都彷彿是童話故事的場景，還能喝咖啡、看美景，甚至還有露營區，成為大小朋友最愛去的景點。

▲哈比丘園區裡共有4間小屋和1片向日葵花園。（圖／IG@tpo5088）

苗栗 哈比丘

哈比丘在苗栗縣銅鑼鄉的山區，低矮的小屋和山丘融為一體，木造建築漆著繽紛的色彩，像是白雪公主故事裡小矮人們住的房子，也像是魔戒裡哈比人的家，園區裡有4間矮房和一小片向日葵花園，走進園區就像是走入童話故事，裡面有一間咖啡館賣些輕食和飲料，還有一個觀景台可以眺望綿延的山景。

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆村盛隆15鄰160號

營業時間：9:30-18:30

門票：100元／人

▲涼山遊憩區裡的小屋造型奇特。（圖／ShareLife 分享生活）

屏東 涼山遊憩區

涼山遊憩區位於屏東縣瑪家鄉，有著依山傍水的地貌，園區內分為賽嘉樂園和涼山瀑布，賽嘉樂園設計成露營區，幅員遼闊，除了壯觀的瀑布景觀、露營平台、小木屋區，還有造型奇特的狩獵屋，搭配設計的地堡造景，就像闖入電影《魔戒》中，哈比人所居住的小村落，十分有趣。

地址：屏東縣瑪家鄉涼山村14-20號

開放時間：08:00-18:00

門票：平日60元／假日80元

▲花蓮縣壽豐鄉Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分提供）

花蓮 Mr. Sam山姆先生咖啡館

Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮縣壽豐鄉，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭，一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，建築的結構看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，可愛又夢幻。

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20號

電話：03 865 6518

▲格林奇幻森林。（圖／小兔小安*旅遊札記提供）

苗栗 格林奇幻森林

格林奇幻森林在苗栗縣西湖鄉的山裡，是一個婚紗拍攝園區，裡面有各式風格造的造景，從可愛淘氣到唯美浪漫全都有，還有希臘式教堂、水中鋼琴、奢華氣派豪宅和小巧可愛的哈比屋，除了作為拍攝婚紗的場地外，也提供一般遊客入園參觀。

地址：苗栗縣西湖鄉高埔村筧窩7號

電話：0921-739737

門票：500元／人（須電話預約且不可影響婚紗拍攝）