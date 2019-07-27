板腱牛佐無油紅酒醬！「陽光好食」4大必吃料理推薦

▲陽光好食在民生社區的巷子裡，用餐空間明亮舒適。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

陽光基金會旗下餐廳「陽光好食」坐落在民生社區寧靜的巷弄內，店內裝潢潔淨明亮、氣氛溫馨，供應早午餐、沙拉、排餐等西式料理，全都堅持使用健康的食材和料理方式。《ETtoday新聞雲》幫大家挑選了4道適合各年齡層的料理，不管是情侶約會或是家人朋友聚餐都很適合。

▲店裡的用餐空間明亮舒適。（圖／記者徐溱謐攝）

餐廳在每個時段提供不同型態的料理，晚餐最值得一試的就是「板腱牛排佐紅酒醬汁」，主廚在板腱牛排中加入蒜頭和奶油，以60度低溫烹調4小時，再煎至表面酥脆，讓牛排呈現外酥內嫩的最佳口感，最後淋上自製的無油紅酒醬。研究健康料理經驗豐富的副主廚陳允中說，「我們自製的紅酒醬裡完全沒有一滴油，連洋蔥和紅蔥頭都是直接乾炒，再用紅酒收汁。」

▲板腱牛排佐紅酒醬汁。（圖／記者徐溱謐攝）

▲牛排的紅酒醬沒有用任何一滴油。（圖／記者徐溱謐攝）

早午餐時段則有早午餐和活力套餐，其中「雙蛋起士早午餐」菜色豐富，除了2顆飽滿的半熟太陽蛋外，還有捷克原味起司、蒜味起司、辣味起司和切達起司4種不同口味的起司，搭配軟法、生菜沙拉、烤薯條、炙燒柳橙和義式烤蔬菜等，健康又豐盛。

▲雙蛋起士早午餐的菜色相當豐富。（圖／記者徐溱謐攝）

另一道同樣是早午餐時段供應的「舒肥嫩雞凱薩沙拉」吃起來非常清爽，陳允中說，「這道菜的關鍵在於雞胸肉，用白酒和鹽巴低溫烹調1小時，鎖住雞肉的肉汁和鮮嫩口感。」搭配9種不同的蔬果，包括綠卷、紫包心等，創造多層次的清脆口感。

▲舒肥嫩雞凱薩沙拉。（圖／記者徐溱謐攝）

最後一道店裡必吃的就是「番茄蔬菜湯」，看似平凡無奇的蔬菜湯是超級熱門餐點，主廚使用新鮮帶皮番茄、脫皮番茄、洋蔥、西洋芹和紅蘿蔔等蔬菜熬煮3小時，再使用調理機打碎，最後加上義式香料和海鹽提味，整碗湯保留最原始蔬菜鮮味及口感，令人驚豔。

▲番茄蔬菜湯看似平凡，其實是店裡的熱門餐點。（圖／記者徐溱謐攝）

為了讓八仙塵爆的傷友找回健康生活，專為燒燙傷病友服務的陽光基金會2年前成立了陽光好食，今（2019）年6月調整菜色和裝潢重新出發，雖然是一間公益餐廳，但店裡的餐點和西餐廳比起來卻毫不遜色，兼顧客人的健康也能夠吃得美味，溫馨的氣氛很適合全家人一起來享受歡聚時光。

陽光好食

地址：台北市松山區健康路225巷2號

電話：02 2528 1977

▼餐廳近期推出的氣泡飲料。（圖／記者徐溱謐攝）