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日系可愛、韓系歐膩風不限次拍到爽！揪閨蜜衝台南女子力星球展

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▲女子力星球展 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）

▲女子力星球展2.0開跑 。（圖／IG＠girlspower520授權提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

不用飛韓國也能Get韓系咖啡廳美照！位於台中的「女子力星球展2.0」共有超過10種拍照背景，粉嫩色調不套濾鏡也夢幻，暑假限定僅展出至8月止，冷氣房裡盡情拍美照也不怕妝花，快揪閨蜜即刻出發台南。

▲女子力星球展 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）

▲可愛的視力診療室。

女子力星球展去年開展後掀起打卡熱潮，馬卡龍系的小房間讓女孩們拍到欲罷不能，今年官方再推出「女子力星球展2.0」，從7月起展出至8月底，今年除了卡哇伊的日系風格更加入了小清新韓風，讓女孩們不用飛韓國就能拍出歐膩感網美照。

▲女子力星球展 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）

▲韓系小清新風拍毆膩感美照。

▲女子力星球展 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）

▲多達12種主題能盡情拍美照。

現場有各式造型主題場景可拍，像是夏日泳圈、粉紅字母磁鐵牆、人氣粉紅球池、韓系咖啡廳、人氣插畫等多達10多個大小場景，更與文博會多位台灣新銳插畫家攜手，打造聯名款畫作、造型主題場外景等，還有小型市集讓喜歡的粉絲可以把萌周邊買回家。

▲女子力星球展 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）

▲新銳插畫家小玉米花。

女子力星球展2.0鄰近台南火車站，就位在新光三越百貨中山店後頭，交通極為方便，展覽門票七月現場購票優惠130元，內含20元折價券5張，可於展內購買商品使用，最棒的是展覽期間內無限次入場，就算是「男友手殘黨」也可以隨時返回補拍，展出期間不限次拍到滿意為止。

▲女子力星球展 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）

▲粉紅洗衣機。

日期：即日起至8月31日
時間：10:00-18:00
地點：台南市中西區民族路二段57巷1號2樓

＊以上圖片由IG＠girlspower520授權提供，看更多美照點此

關鍵字： 台南旅遊 貨櫃市集 台南貨櫃公園 親子旅遊

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