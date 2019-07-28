「和平島＋2景點」合照送限量小禮！24打卡點3天都玩不完

▲「和平島plus」景點2+1合照活動從8月1日起開跑。（圖／北觀處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

2018年8月，和平島變身親子戲水天堂，再加上今年6月剛開放的基隆嶼，勢必吸引更多人到基隆旅遊，北觀處為推廣基隆小鎮漫遊遊程，從8月1日至10月31日舉辦「和平島plus」景點2+1合照活動，凡民眾與景點合照上傳，即可兌換限量小禮，數量有限送完為止。

▲遊客只要與和平島公園以及任2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換限量小鎮漫遊紀念品。

北觀處表示，遊客只要與和平島公園以及任2處基隆小鎮指定景點合照，並於和平島公園遊客中心出示相片，即可兌換限量小鎮漫遊紀念品，每月限量800份，各月份紀念品會更換，都有不同主題特色，邀請民眾一起到基隆小鎮輕旅行。

2019年為「小鎮漫遊年」，基隆中正區榮獲40經典小鎮票選第8名，基隆有和平島公園、正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館及望幽谷等24處人氣打卡點，結合北北基好玩卡，可一次暢遊上述景點，十分划算。

▲正濱漁港塗佈計畫完成後，又有「台版威尼斯彩色島」美譽。

另外，若沒開車或懶得規劃行程，也可報名「基隆小鎮漫遊-忘憂尋秘之旅」及「北海岸雙島風光一日遊 基隆嶼x和平島公園」套裝遊程，搭配2019基隆潮藝術-Anne Fontaine環保時尚秀、基隆鎖管季、潮境海灣節等活動，讓遊客深度體驗基隆小鎮風情。

▲阿根那造船廠未來計畫會改建成複合式空間，包括景觀平台、餐廳、書店等。



為提升服務品質，和平島公園於108年7月12日至10月31日進行「漫郵廣場改造計畫」升級工程，工程期間將設置替代道路，除該處需繞道外，皆不影響藍海水池、留夏沙灘、環山步道、遊客中心、雷達站及岩石區等各區域及餐廳，於工程期間持和平島公園門票更可以享園區餐飲折抵。