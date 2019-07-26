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這不推不行！爆炸芋頭甜點　搶先推出「芋味」父親節蛋糕

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▲▼這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點　搶先推出芋泥父親節蛋糕。（圖／記者吳思瑤攝）

▲這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點，搶先推出芋泥父親節蛋糕。

記者吳思瑤／台北報導

號召所有芋頭控集合囉！位於仁愛路四段巷弄內，鄰近捷運國父紀店館站，有間專屬芋頭迷的最愛，東區老字號凱帝蛋糕於2018年8月成立「食芋堂」品牌，不斷研發一系列芋頭甜點，滿足饕客的胃。

▲▼這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點　搶先推出芋泥父親節蛋糕。（圖／記者吳思瑤攝）

主打以芋頭為主的，蛋糕點心，不管是芋泥派、牛奶或拿鐵口味芋泥捲、芋頭泡芙、芋頭大福等基本款，店家時不時也會特製其他蛋糕，今年針對父親節提前準備，設計新口味蛋糕，用滿滿的焦糖榛果、蜜酥核桃展現「芋見榛男人」的外型，內餡也絕不讓人失望，四層口味分別有香草慕斯、香草蛋糕，最後用芋泥和巧克力蛋糕當底層；「經典重芋」芋頭迷看了鐵定瘋狂，三層都是澎拜芋泥，搭配香草蛋糕，奶油量不多，不會太甜太膩。

▲▼這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點　搶先推出芋泥父親節蛋糕。（圖／記者吳思瑤攝）

除了替即將到來的父親節做準備，「食芋堂」也沒有忘記中秋節的到來，每日限烤「藍絲可芋泥酥」熱騰騰香氣四溢，飽足的一顆看起來罪惡感很重，但裡面的芋頭餡讓你看不見任何空隙，滿到每一口都可以吃到熱騰騰芋頭。

▲▼ 。（圖／記者吳思瑤攝）

▲▼這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點　搶先推出芋泥父親節蛋糕。（圖／記者吳思瑤攝）

小小店面，看到的產品卻很豐富，除了甜點系列，還有不少芋頭的餅乾、伴手禮，像是蝴蝶酥、杏仁餅，這些用芋頭延伸製作的小西點，都有提供試吃。

▲▼ 。（圖／記者吳思瑤攝）

這款「芋頭泡芙」很特別，用酥皮當成外皮，吃起來酥脆，而且裡面真的是超飽滿的芋泥內餡，果然真材實料。人氣王「芋頭派」底層不是派皮，而是海綿蛋糕，上層裹上滿滿奶油，但是一點也不甜，中間保留顆粒感的芋泥，雖然看起來很純樸，但吃起來令人驚艷。

▲▼這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點　搶先推出芋泥父親節蛋糕。（圖／記者吳思瑤攝）

▲▼這不推不行啊！滿滿的芋頭甜點　搶先推出芋泥父親節蛋糕。（圖／記者吳思瑤攝）

另外這麼有份量的芋泥捲不能不介紹！蛋糕體有牛奶和拿鐵口味，每一塊怎麼切芋頭都是佔最大面積，只有厚實能夠形容，果然是芋頭控的天堂。位在仁愛路巷弄內，「食芋堂」用最天然的食材，最安心的品質，用心的態度製作每一份甜點。

關鍵字： 芋頭控 仁愛路四段 食芋堂

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