六腳蒜頭糖廠帶你玩冰去　冰ku市集暑假親子活動新熱點

▲▼ 嘉義縣運用六腳蒜頭糖廠打造冰KU市集，成為近期親子活動新熱點。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣蒜頭糖廠趁炎炎夏日打造「嘉義冰KU市集」，五月起每個月最後一個禮拜日在糖廠舉辦市集活動，將嘉義最酷元素集結在此，透過市集活動讓民眾搶先體驗蔗埕冰樂園，28日活動從早上10點開始至下午5點。

▲▼ 嘉義縣六腳蒜頭糖廠冰KU市集，暑假期間成為近期親子活動新熱點，民眾可以親手作出成品。（圖／記者翁伊森翻攝）

蒜頭糖廠東側倉庫巧妙的場館規劃，愛嘉冰品讓民眾在高溫下品嘗在地特色冰品涼食；透過熱情小吃嚐鮮巷弄美食小吃，甚至透過冰創生活認識生活中的創意小物市集中，聚集各大特色攤商，還搭配了冰趣體驗、科技體驗，讓遊客可以透過動手作，親自體驗糖冰文化。

▲▼ 冰KU市集，讓大小朋友繪製屬於自己獨一無二的圖案扇子。（圖／記者翁伊森翻攝）

體驗活動運用東石在地特產-香茅製作抗夏防蚊涼膏，也運用3D列印筆，讓大小朋友繪製屬於自己獨一無二的圖案，製作專屬冰KU玩具。本週更邀請到街頭藝人進行氣球互動表演，炒熱現場活動氣氛，打造親子活動的新據點，還有集點兌換好禮的活動。

有關活動相關資訊請見「蔗埕冰樂園-嘉義縣蒜頭糖廠」粉絲團(https://www.facebook.com/iceku.Chiayi/)進行報名，追蹤嘉義更多好玩、好康的活動內容，體驗品質名額有限，記得線上報名以免現場向隅。



