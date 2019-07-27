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直擊／怕高勿入！走透明空橋、騎空中腳踏車就在台北市區

點評：可以晃一整天！
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▲透明空橋和空中腳踏車成近期士林科教館最大亮點。（影／記者彭懷玉攝）

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲一入館內，抬頭即能看到透明空橋和空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

天氣熱翻不想給太陽曬、被雨淋，室內景點不外乎是遛小孩的最佳備案，繼空中腳踏車推出後，「士林科教館」去年10月「空橋」完工，挑高的蜿蜒外型，以木質與玻璃混合建造，不需花門票錢就能走在9層樓高橋上拍美照，成為近期IG爆紅打卡點！

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「士林科教館」持續推出新設施，是家長蹓小孩的好去處。

經過近半年的封館建造，「空橋」終於在去年10月對外開放，士林科教館說明，這座空橋採用鋼構造與集成木構造兩種減少碳排放的材料，對環境更友善，此外，在結構力學上，嘗試曲線環狀的外型，提高橋身的強度，走起來更穩，兼具力學和美學概念。

如果對空橋建造有興趣，7樓有影片訴說空橋的誕生，可以見證怪手進入、鋪設棧道等一步步完工過程，將四個月光陰濃縮成7分鐘縮時短片。

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲空橋採用鋼構造與集成木構造兩種減少碳排放的材料，對環境更友善。

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼順著蜿蜒的絕美空橋行走，有種身在戶外空中步道的錯覺，除了可從透明玻璃望見腳底下景色，相當刺激。

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

順著蜿蜒的絕美空橋行走，有種身在戶外空中步道的錯覺，除了可從透明玻璃望見腳底下景色，相當刺激，也可以從玻璃窗遠眺基隆河、美崙公園、陽明山等地風光，令人心曠神怡。此外，復古大鐘、旋轉樓梯和剛興建的兩座景觀電梯，均讓館內的設施更豐富好拍。

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲除了可從透明玻璃望見腳底下景色，相當刺激，也可以從玻璃窗遠眺基隆河風光。

心臟夠強的人，「空中腳踏車」是一大亮點，館區表示，空中腳踏車是利用平衡力原理，包含槓桿原理、不倒翁重心原理、張力原理三項，戴上安全設備、坐上腳踏車，會先「倒退嚕」再往前騎，一不小心腳會踏空，連大人都會膽戰心驚，體驗一次成人80元、優待票50元，沒試過的人不妨挑戰看看！

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「空中腳踏車」體驗一次成人80元、優待票50元，沒試過的人不妨挑戰看看。

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲即使是平日，也有不少民眾前來體驗空中腳踏車，小朋友直呼：很刺激。

特別提醒，想騎空中腳踏車的民眾，需身高127公分以上，且不建議體重113公斤以上騎乘，以免發生危險喔。

台北士林科教館（國立臺灣科學教育館）
地址：臺北市士林區士商路189號
電話：02-6610-1234分機1000、1005
營業時間：周六、周日、國定假日、寒暑假 09：00-18：00（17：00截止入場、售票時間 09：00-17：00）
非寒暑假之周二至周五 09：00-17：00（16：00截止入場、售票時間09：00-16：00）

空橋免購票
空中腳踏車：全票80元／優待票50元

關鍵字： 台北市旅遊 士林旅遊 士林科教館 親子旅遊 國立臺灣科學教育館

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