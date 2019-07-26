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全台大心都吃得到　與蜷尾家夏季限定聯名霜淇淋7/26正式登場

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▲大心X蜷尾家　3種夏季限定聯名霜淇淋7/26正式登場。（圖／記者黃士原攝）
▲大心X蜷尾家，3種夏季限定聯名霜淇淋7/26正式登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

瓦城泰統集團旗下新泰式麵食品牌「大心」除了泰式麵食之外，黑火山芝麻霜淇淋也是餐廳招牌。瞄準夏日冰品商機與消費族群嚐鮮心理，大心與台南知名冰品品牌蜷尾家聯名推出三種夏季限定口味，分別為荔枝鳳梨、花生牛奶、坪林包種茶，7月26日開賣三個月，單點99元，點主食加價69元。

大心與蜷尾家聯名推出3種夏季限定超人氣口味，分別為荔枝鳳梨、花生牛奶、坪林包種茶，原料上均使用台灣在地食材製成，其中荔枝鳳梨以當季最新鮮香甜的鳳梨、荔枝，打造酸酸甜甜的清爽口感；花生牛奶則以產自嘉南平原的鬆綿花生仁，融合細膩的牛奶冰淇淋；而坪林包種茶所用茶葉源自北部坪林高海拔山區，在享用完口味較重的泰式酸辣麵食後吃起來格外爽口。

▲大心X蜷尾家　3種夏季限定聯名霜淇淋7/26正式登場。（圖／記者黃士原攝）
▲花生牛奶口味則以產自嘉南平原的鬆綿花生仁，融合細膩的牛奶冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

活動期間自7月26日起持續三個月，聯名霜淇淋於大心全台門市正式登場，點主食加價69元(單點原價$99)，即可品嚐聯名口味霜淇淋一支。

另外，從台南起家的蜷尾家，去(2019)年10月在日本三軒茶屋成立第一間海外分店，今年迎著夏季暑氣，再度前往日本東京的麻布十番、池袋展開海外二、三號店，店面維持與三軒茶屋店一致的白藍相間外觀。


▲蜷尾家東京池袋店。（圖／蜷尾家提供）

關鍵字： 美食情報 大心 蜷尾家

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