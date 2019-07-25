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近距離看超萌斑海豹！神戶動物王國新區域「水之谷」開幕

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▲▼神戶動物王國水之谷。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲神戶動物王國水之谷可以和斑海豹、南美海狗近距離互動。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

神戶動物王國趁著今年迎來開園5周年，宣布全新區域「水之谷」正式開幕，讓旅客可以近距離欣賞呆萌非洲企鵝、南美海狗等水棲動物，甚至還可以看海豹企鵝吃點心。

▲▼神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲水豚是神戶動物王國的明星動物。（圖／記者蔡玟君攝）

有別於一般動物園，神戶動物王國最大特色就是園內的動物採無柵欄式放養，並依照動物種類與屬性分為亞洲之森、熱帶之森、熱帶森林等11大區，讓旅客能夠以觸摸、餵食等近距離接觸的方式，欣賞園內動物的可愛樣貌，也讓動物能最大限定度的自由走動，而不是被困在柵欄天地中。

▲▼神戶動物王國水之谷。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲神戶動物王國水之谷能看企鵝游泳。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲▼神戶動物王國水之谷。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

▲神戶動物王國全新區域水之谷。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

全新區域「水之谷」位於神戶動物王國的戶外廣場，在這裡除了能看到斑海豹、非洲企鵝外，更加入全新動物南美海狗。全新區域重現南美海狗與斑海豹棲息地，放置了巨大的岩石海岸，可以從側邊的透明玻璃觀賞到水棲動物們在水中暢泳的優雅姿態；企鵝的展示區則是重現棲息地開普敦的岩岸，中央是走道，兩旁設置了大型水槽，可以觀察黑腳企鵝在海中游泳的姿態。

地址：神戸市中央區港島南町7-1-9
開園時間：
平日10：00～17：00（最終入場時間16：30）
假日10：00～17：30（最終入場時間17：00）
門票：大人1800日幣 / 小學生 1000日幣 / 幼兒300日幣 / 長者1300日幣

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