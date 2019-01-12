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看可愛豆柴、水豚君散步！日本關西必去三大療癒系動物景點

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記者蔡玟君／綜合報導

到日本關西地區旅遊不僅能欣賞世界遺產、百年古剎，以及豐富卻擁有獨特韻味的山水自然風光，療癒系的動物景點也不能錯過，甚至能讓大人小孩一起同歡！以下就介紹到關西旅遊必去的三大超萌動物景點，看可愛豆柴圍繞，或是親手餵食超萌水豚君，還可以和他一起散步喔。

▲▼神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

1.神戶　神戶動物王國
適合全家大小一起來玩的景點「神戶動物王國」，有別於一般動物園，神戶動物王國最大特色就是園內的動物採無柵欄式放養，並依照動物種類與屬性分為亞洲之森、熱帶之森、熱帶森林等11大區，讓旅客能夠以觸摸、餵食等近距離接觸的方式，欣賞園內動物的可愛樣貌，也讓動物能最大限定度的自由走動，而不是被困在柵欄天地中，是關西地區必去的親子景點。

▲▼神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以親手餵食水豚君。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神戶動物王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還可以看水豚君散步。（圖／記者蔡玟君攝）

神戶動物王國內最受歡迎的巨星，就是位在アクアバレー區內的水豚君了，看水豚君自在的在該區內自由走動，或乾脆直接躺在路邊、或泡在水中發呆，療癒模樣讓大人小孩都融化，旅客甚至可以另外付費購買草料，體驗親手餵食水豚君的樂趣。

地址：神戸市中央区港島南町7-1-9
營業時間：早上10點至下午4點半
交通方式：神戶三宮站搭乘港灣人工島線（ポートライナー）到京コンピュータ前站下車，南口出站即達

▲▼京都嵐山貓咪之森。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都嵐山貓咪之森。（圖／記者蔡玟君攝）

2.京都　嵐山貓咪之森
嵐山是台灣旅客到京都玩時的必去景點，現在除了欣賞四季自然風情外，在嵐山主要街道上新開一間能與貓互動的療癒空間「嵐山ひょう猫の森 」，在限時30分鐘內，與可愛的豹貓度過寧靜的悠閒時光，成為貓奴到嵐山必去的新景點。

▲▼京都嵐山貓咪之森。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可愛豹貓有機會睡在你的大腿上喔。（圖／記者蔡玟君攝）

「嵐山ひょう猫の森 」位在嵐山主要街道一間伴手禮店的2樓，裡面共有11位貓員工。為了讓這些可愛的喵星人可以自在的玩耍，店內空間設計成有如身在森林中，地上鋪上人工草皮，還有讓喵星人可以上下奔跑的樹幹跳台，綠意十足且靜謐，讓人一進入店內忍不住放輕腳步音量。

地址：京都府京都市右京区嵯峨天竜寺芒ノ馬場３－２５嵐山スクエア２Ｆ
門票：大人780日圓，小孩580日圓，每人入場限時30分鐘
營業時間：平日早上10點半至下午5點半，假日早上10點至下午5點半

▲▼倉敷豆柴咖啡館。（圖／翻攝自豆柴咖啡館官網）

▲倉敷豆柴咖啡館。（圖／翻攝自豆柴咖啡館官網）

3.岡山　倉敷豆柴咖啡館
位於岡山縣倉敷的豆柴咖啡館，是世界第一間豆柴咖啡廳，裡面約有10隻可愛豆柴，咖啡館整體則以復古日式昭和風格設計，裡面以榻榻米鋪成，旅客可以席地而坐，或是在旁邊椅子上與柴柴們互動，雖然目前豆柴咖啡館在大阪、京都、鎌倉、東京都有分館，但倉敷豆柴咖啡館作為世界第一間店，已成為倉敷代表景點。

▲▼倉敷豆柴咖啡館。（圖／翻攝自豆柴咖啡館官網）

▲到倉敷一定要來豆柴咖啡館。（圖／翻攝自豆柴咖啡館官網）

進入豆柴咖啡館也有限制，包括入場時間限制為30分鐘，同時不能餵食和強制抱柴柴，也不能追著柴柴跑，同時雖然裡面開放拍照，但禁止使用閃光燈。

地址：岡山県倉敷市中央１－１－７倉敷いろはに小路２Ｆ
營業時間：平日早上10點至下午5點半，假日早上9點半至下午5點半

關鍵字： 神戶旅遊 岡山旅遊 京都旅遊 關西旅遊 日本旅遊 寵物旅遊 日韓風

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