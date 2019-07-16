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七夕帶女友浪漫賞煙花！雙北夏季2大高空煙火秀8月初登場

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▲福容大飯店漁碼店煙火。（圖／福容大飯店提供）

▲淡水漁人碼頭今夏煙火秀總長5分20秒。（圖／福容大飯店提供）

記者陳涵茵／綜合報導

今年夏天最浪漫的七夕打卡點就在大稻程與淡水漁人碼頭，今年七夕情人節為8月7日，多項活動提早到前個周末舉辦，像是台北大稻埕、新北淡水漁人碼頭分別將在8月3日、8月4日，接力施放煙火點亮台北夜晚。

長達360秒的大稻埕煙火秀將於8月3日晚間登場，於延平河濱公園3至5號水門施放，當天有市集可逛、美食可吃，還會邀請黃品源、茄子蛋等藝人樂團輪番獻唱。不只台北市有浪漫煙火新北也有，淡水福容大飯店將在8月4日與新北市政府、漁人碼頭商圈合辦煙火活動，遊客白天能先在網美打卡點粉紅遊樂園遊玩，等待晚上的華麗海上情人煙火秀登場。

▲淡水福容粉紅樂園。（圖／淡水福容提供）

▲淡水福容粉紅樂園。

煙火秀在淡水漁人碼頭海上施放，以大型高空煙火為主要元素，配合七夕情人節，高空煙火選用各式顏色鮮豔繽紛的花朵類煙火為主要設計內容，煙火總長5分20秒雙關「我愛你」。主辦單位也提醒民眾利用大眾運輸工具提早到現場，以免塞在車陣之中，錯過一年一度的浪漫煙火秀。

▲福容大飯店漁碼店煙火。（圖／福容大飯店提供）

▲福容大飯店漁碼店能近距離眺望絢麗煙火。（圖／福容大飯店提供）

不想人擠人就花錢耍浪漫吧！淡水福容飯店擁有煙火景觀第一排，限量30席情人塔高空煙火席雙人1314元，以及煙火觀景平台情人雅座雙人699元。或是乾脆入住浪漫的煙火房，面對大海的海景房可近距離眺望震撼高空煙火，雙人海景煙火房8199元起，飯店表示8月4日當天訂房率已超過七成，想安排難忘的情人節手腳要快。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅遊 福容大飯店 星級飯店

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