看曼哈頓夜景新去處！紐約版艾菲爾鐵塔「Vessel」有80個觀景台

▲紐約新地標Vessel。（圖／翻攝自Hudson Yards New York臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

航空公司近期紛紛推出機票促銷，飛紐約最低含稅價甚至僅1萬5，讓旅客瘋搶。若你近期打算前往紐約旅遊，那就一定要到甫於3月才開幕的新地標－有紐約版艾菲爾鐵塔之稱的「Vessel」走一趟，欣賞這鋼骨結構獨特的觀景台，這裡甚至有80個觀景台，讓你用不同角度欣賞曼哈頓絕美夜景。

▲Vessel又有紐約版艾菲爾鐵塔之稱。（圖／達志影像／美聯社）

「Vessel」坐落在紐約新市鎮區Hudson Yards New York內，是一座垂直型的公共廣場兼觀景台，外觀宛如一個鋼鐵組裝的巨型松果，也有人戲稱它為廢紙簍，但喜歡其建築外型的更稱之為紐約版艾菲爾鐵塔，於今年3月中旬正式開幕。

▲Vessel內有不同入口讓旅客自由選擇。（圖／達志影像／美聯社）

▲從Vessel內向上看。（圖／達志影像／美聯社）

該建築由英國Heatherwick Studio設計，約有8層樓高、共2500個階梯，更利用其縷空狀建築外觀，讓每一個縷空都是一座觀景台，總數約80個觀景平台隨著階梯環繞著整座建體，由下盤旋向上，讓旅客360度從低至高，透過不同視角可以欣賞曼哈頓日夜風景與哈德遜河河岸風光。

▲Vessel共有80個觀景台、2500階梯。（圖／達志影像／美聯社）

▲Vessel可欣賞曼哈頓夜景。（圖／翻攝自Hudson Yards New York臉書專頁）

想要登上這座紐約版艾菲爾鐵塔，門票分為2種，均需透過網路預約。「一般入場票」為免費門票，旅客最早可於兩週前透過官網預定，但一般入場票有指定日期與進入觀景台的指定時間；「彈性通關PASS」每張10美元（約新台幣310元），在票券指定日當天只要持該票券，就可根據自己的行程，在觀景台開放時間內享進出一次。

地址：20 Hudson Yards, New York, NY

交通方式：地鐵7號線至34th Street-Hudson Yards站

開放時間：依據官網

預約官網：https://www.hudsonyardsnewyork.com/discover/vessel

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