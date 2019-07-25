躺在大草原上賞銀河數流星！深藏在內蒙古自治區的明安圖觀測站

▲在明安圖觀測站隨時抬頭就能見到流星滑落。（圖／旅人卡斯授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者黃凱翊／明安圖採訪、攝影

有這麼一群人，他們住在一望無際的大草原上，周圍空無一物，他們有著最先進的設備，卻依循著太陽東昇西落作息，終日相伴的，除了是100座無線電波日像儀外，就只有數也數不盡的天上繁星了，他們是駐守在明安圖觀測基地的天文學家。

明安圖觀測基地位於內蒙古自治區錫林郭勒盟草原上，前往參觀的旅途上，周圍除了放牧的牛羊外，罕少看見人煙。但對這群天文學家而言，這片人煙稀少的大草原卻是觀察太陽的最佳環境。

▲周遭圍繞著的山丘，將這裡形成了一個盆地，是觀測太陽的絕佳地點。

周圍起伏的小山丘，阻隔了外界的電波干擾，將中間的平原形成了良好的無線電接收環境，是能滿足電波日像儀的最佳觀測研究條件。白天太陽升起時，散落在整座平原上的100座拋物面天線中心會對準太陽，接收太陽無線電波輻射，天文學家們在經過精密儀器分析解讀之後，就能了解太陽的活動狀況。

明安圖觀測站目前還不對外開放參觀，我們有幸能在觀測站的中心點上，抬頭仰望這些4.5米的拋物面天線和2米口徑的天線組成的電波日像儀。在這裡，隨手拍張照片，都能感受到科學的精密與進步。

▲大大小小的拋物面天線總共有100座。

若說興隆天文觀測站的觀測員是晝伏夜出，那明安圖觀測站的觀測員們便是日出而作，日落而息，但在這個離小鎮還有30分鐘車程的地方，日落的樂趣是什麼呢？那便是觀星了！毫無遮蔽物的大草原，加上罕有人煙的無光害環境，組成了觀星的完美條件。

▲月亮從東邊升起後，成了天然光害，肉眼能見的星星數便減少了。

那一個晚上，我看見了畢生最多的星光，清晰的銀河帶在我們的頭頂上閃爍著，夏季大三角、北斗七星、黃道十二宮的人馬座、天蠍座、天秤座等等冬季星座，全是那天晚上最耀眼的主角。

來到內蒙古自治區，除了喝馬奶酒、吃烤全羊、體驗蒙古包外，在如此寬闊又少有路燈的大草原上，記得在晚上抬頭看看，忽必烈當年遺落下的黃金都灑滿天際了！

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