整隻活體龍蝦超浮誇！台中「粥潮」還有生食級干貝、安格斯牛

▲台中新開了一間砂鍋粥專賣店「粥潮」。（圖／IG@2a_foodie）

記者徐溱謐／綜合報導

愛吃海鮮的饕客們注意，台中黎明路新開了一間砂鍋粥專賣店「粥潮」，店裡的海鮮相當新鮮，還有生食級干貝、安格斯牛等頂級食材，最浮誇的是「活龍蝦粥」，整隻活體大龍蝦放進砂鍋裡，湯頭還有蛤蜊的鮮甜味，是愛吃海鮮的人最奢侈的享受。

▲「活龍蝦粥」把整隻活體龍蝦放進砂鍋。（圖／IG@2a_foodie）

粥潮是拌拌堂水煮海鮮老闆新開的店，供應新鮮高檔的海鮮料理，店裡的砂鍋粥將米飯、高湯和海鮮一起放進砂鍋裡熬煮，粥的味道濃郁鮮甜，可以選擇紅蟳、干貝、石斑魚、鮑魚等不同口味的海鮮砂鍋粥。

▲砂鍋粥以米飯、高湯和海鮮熬煮而成，吃起來濃郁鮮甜。（圖／IG@2a_foodie）

其中最值得一試的就是「活龍蝦粥」，以店裡養殖的活體龍蝦作為食材，整隻放進砂鍋裡，肉質紮實還吃得到蝦膏，和頂級海鮮餐廳比起來毫不遜色。

▲安格斯牛小排砂鍋粥依然有牛肉的香氣。（圖／IG@2a_foodie）

愛吃肉的人也可以選擇「安格斯牛小排粥」或「無骨土雞粥」，牛小排在熬煮過後仍帶著牛肉的香氣，口感也沒有過柴，土雞則維持特有的紮實口感，不會過於軟嫩。

粥潮精緻粥品

地址：台中市西屯區黎明路三段13-1號

電話：04-2706-0803

▼沙蜆鍋喝起來也很鮮甜。（圖／IG@2a_foodie）