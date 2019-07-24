來台5年　台灣最後一家博多華味鳥只營業到8/31



▲博多華味鳥的博多水炊鍋。(圖／橘焱國際餐飲集團提供）



記者黃士原／台北報導

來自日本的博多水炊鍋名店之一「博多華味鳥」登台進入第五年，不過日前卻傳出博多華味鳥在台灣唯一的分店「台北忠孝店」因營運策略調整，只營業到8月31日。

博多華味鳥是博多水炊鍋名店之一，2014年登台在東區開設第一家直營分店，接著與橘焱餐飲集團合作，在信義區的Neo19開設信義店，2017年6月開幕，不過後來因業務調整，信義店也在2018年年底結束營業。





▲「水炊き」又稱「博多煮」，指的是單純以水加上雞肉熬煮的雞肉火鍋，湯頭完全不加調味料。(圖／橘焱國際餐飲集團提供）



水炊鍋來自於日本福岡的博多，擁有近800年歷史。「水炊き」又稱「博多煮」，指的是單純以水加上雞肉熬煮的雞肉火鍋，湯頭完全不加調味料，而博多華味鳥是博多水炊鍋名店之一，創始人便是以養雞起家，飼養的「銘柄雞」其新鮮的帶骨雞腿切塊，色澤粉嫩欲滴，堆疊在火鍋裡，如盛開的花瓣。品嘗順序是先喝湯、再吃肉，白濁的湯頭，滿是濃濃雞湯的精華，溫順的口感暖胃窩心，之後還會再加入膠原蛋白凍

對於博多華味鳥即將熄燈，許多老客人都感到可惜，有人說「還好今晚就要去了，充滿回憶的美味」，也有人說「很好吃服務又好的店家，唉，希望以後有機會還能吃到」，有人則是說「我很喜歡你們的雞肉鍋，期望你們能換個地方再出發」。