圖、文／七逗旅遊網提供
想到日本來場悠閒的旅行，親近大自然、到歷史悠久的日式古城、老街、神宮逛逛，推薦到西瀨戶、四國、九州等地區旅遊，感受古色古香的日本風情。
▲準備進入日本最大的鐘乳石洞─秋芳洞探險。（圖／shuttetstock.com提供）
秋吉台是日本最大的喀斯特地形，各式各樣的石灰岩柱、石灰坑…，從整片高原上冒出頭，秋天時，高原換上了淺褐色的新衣，一旁搖曳的芒草顯的詩情畫意，蕭瑟的景致蒼茫遼闊。秋吉台的地底下還有全日本最大的鐘乳石洞「秋芳洞」，這裡是大自然構築的奇幻的世界，造型特殊的石灰岩非常吸睛。
▲位在丘陵上的松山城，是眺望四周景色的絕佳觀景台。（圖／日本觀光局提供）
松山城與姬路城、和歌山城並列日本三大連立式平山城，連立式平山城的特徵是大天守閣與幾個小天守閣連在一起，並且蓋在小丘陵上，也因為這樣的地理位置，松山城天守閣的最上層成為了視野良好的觀景台。走路、搭纜車都能登城，跟著汎佳旅行社出發，特別安排搭乘纜車登城，在纜車緩緩上升的過程裡，伊予平野、石鎚山、瀨戶內海…等美景將闖入你的視線中。
▲古色古香的內子町懷舊感十足。（圖／shuttetstock.com提供）
曾經出產品質領先全世界的木蠟、和紙的內子町，到現在依然保持著過去復古的模樣，街道兩旁有白色或黃色泥牆的糧倉式建築，「生子壁」是這些建築的特色，牆上凹凹凸凸的棱格子牆顯眼又獨特，走在街道上，就像是不小心穿越時空回到古代一樣。
▲大分縣宇佐神宮。（圖／shuttetstock.com提供）
大分縣的宇佐神宮是日本4萬多座八幡宮、八幡神社的總本宮，擁有超過千年的歷史。宇佐神宮朱紅色的建築在一片綠意中特別顯眼，漫步在被林木包圍的神宮內，乾淨的空氣、寧靜的氛圍，讓人身、心、靈通通獲得淨化與能量。
汎佳旅行社限定行程特別安排搭乘星悅航空，從北九州機場出境、入境，並以順暢的路線暢遊西瀨戶、四國、九州名勝。搭連續9年獲得日本顧客戶滿意度調查第一的星悅航空，可享受舒適時尚的黑色皮椅、機上提供的當季美味、日式甜點，還有啤酒、蘋果汁…等飲料。
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悠閒玩日本 西瀨戶、四國、九州體驗濃濃復古風
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