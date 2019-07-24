澎湃系火鍋「22：02」吃得到爆量海鮮拼盤 還有13種有機蔬菜超滿足

▲22：02火鍋。樂活的所有食材都經過嚴格把關 。

記者徐溱謐／台北採訪、攝影

「22：02火鍋。樂活」是一間堅持使用天然、新鮮食材的火鍋店，店內所有蔬菜均為有機無毒，肉品與海鮮則堅持產地直送，海鮮拼盤共有11種海鮮，還有干貝、海蔘等頂級食材，而醬料、滷味、蝦丸和蛋餃等加工品則是由中央廚房製作，確實把關店裡所有的食物，讓客人吃火鍋也能吃到食物的原味和健康。

▲店門口採自然風設計，還有一面活體蕨類植物牆。

22：02火鍋於7月初進駐台北微風廣場，店內裝潢風格和其他分店一樣，門口的植栽牆是活體植物，比較特別的是這次以蕨類植物當作主題，其他內部的設計則維持一貫的冷調風格，最特別的是蔬果展示櫃，可以買到有機無毒的蔬果，想帶回家煮或直接放進火鍋都可以。

▲大理石餐桌配上絨布椅。

▲店內的蔬果展示牆。

火鍋的海鮮拼盤裡總共有11種海鮮，海蔘、曼波魚皮、鬼頭刀、文蛤、大草蝦，還有生食級的鮭魚和干貝；菜盤則有11到13種蔬菜，有常見的高麗菜、絲瓜、南瓜、茄子等，還有一般很少吃到的糯米椒、甜菜根、山苦瓜，每一種都是經過有機或無毒認證。

▲澎湃的海鮮拼盤有超過10種海鮮。

▲五顏六色的菜盤共有11至13種有機蔬菜。

店裡用特製的醬料「蔬菜醬」和「怪味醬」取代一般火鍋店常見的沙茶醬、醋和醬油，蔬菜醬以有機蔬菜、蘋果醋、蔥、薑、蒜等製作，用調理機打成泥，吃起來有淡淡的甜味非常爽口；怪味醬則是以川味料理的醬料改良，花生和芝麻的香氣濃厚，帶點微辣的口感很開胃。

▲店裡特製的蔬菜醬和怪味醬。

餐廳裡經過加工的食材也都是嚴格把關，包括以新鮮蝦仁手工製作的蝦丸、手工蛋餃和滷味拼盤全由中央廚房統一製作，副總經理郭順正說，「做蛋餃的1個人1個機台，1天只能製作600顆蛋餃，所以產量的問題一直讓我們很頭痛。」還有手工豆包也是和知名工廠合作，完全沒有添加物，進到店裡最多只能放2天。

▲中央廚房製作的手工蝦丸和手工蛋餃。

肉品有部分則選用美國牛肉，郭順正解釋，「美國的牛肉吃起來比較香，油脂分布也比較均勻。」餐廳也獲美國肉協「Diamond Plus Precious 百味美牛」認證，選用的肉品都有一定的品質保證。

▲美國頂級Prime沙朗牛肉。

▲美國無骨牛小排。

郭順正表示，他曾數次到產地拜訪小農，只為了買到品質最好的蔬果，即使所有的蔬菜都經過認證，公司每個月還是會進行一次農藥殘留檢測，盡可能做到零失誤，海鮮的部分也都是和產地漁船配合，以當季食材定時更替，確保所有食材的新鮮度。

22：02火鍋微風廣場店

地址：台北市松山區復興南路一段39號

電話：02 8773 2200

▼蔬菜為基底做成的蔬菜蕾絲麵。