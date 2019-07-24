北海道隱藏版玩法！跳島感受秘境魅力

文／七逗旅遊網提供

夏末秋初，當秋老虎肆虐，台灣還是熱的不得了，這時候你可以到日本北海道躲避炎熱的高溫，即使是日本極北之地，溫度也不會低的誇張，適合體驗特別的跳島玩法。除了跳島，北海道各地也有許多名勝等著你親自拜訪，不妨多安排幾天的時間，徹底體驗北海道魅力！



▲禮文島自然生態豐富。（圖／shutterstock.com提供）

這趟北海道跳島之旅，你可以從全日本最北邊的禮文島開始！由於禮文島緯度很高，在海拔低的地方就能看到各式各樣的高山植物，像是禮文敦盛草、禮文薄雪草、禮文大花杓蘭…，種類多達上百種，也因此獲得「花之浮島」的美稱。



▲利尻島上的利尻山神似富士山。（圖／shutterstock.com提供）

利尻島就在禮文島的東南方，是下個跳島的絕佳目標。利尻島和禮文島有個共同點─在這2個地方吃到的海膽都新鮮又美味！利尻島的中央有一座海拔1721公尺錐形的火山「利尻山」，當你搭船從海上眺望這座島嶼，高聳的利尻山看起來竟然跟富士山有幾分相似，因此利尻山還有一個暱稱：利尻富士。爬上利尻山，由上往下看，可以看到美麗的沼澤與叢林，以及隔壁的禮文島、遠方的庫頁島。



▲知床五湖中的一湖倒映出連綿山景。（圖／shutterstock.com提供）

回到北海道東北部，這裡隱藏著「日本最後的秘境」─知床半島，知床半島的環境相當原始，棕熊、狐狸、尾白鷲、大鷹、海獅、海豹…等平常不容易見到的動物都住在這裡。知床半島上最受歡迎的景點就是以知床山脈為背景的知床五湖，其中「一湖」的景色最優美，周邊還設置了高架木道，沿著木道散步，可以遠眺鄂霍次克海、欣賞純淨美麗的一湖湖畔，湖面上還會映照出知床連綿的山脈。



▲汎佳旅行社限定行程將帶你到日本最北邊的宗谷岬。（圖／七逗旅遊網提供）

親自欣賞北海道之美後，不妨看看大師眼中的北海道！日本繪畫界大師─後藤純男，因為熱愛北海道的美景，在富良野的丘陵上建了一間視野良好的畫室，並在1997年開設後藤純男美術館。後藤純男利用黃金、貝殼、寶石…等大自然素材當作顏料，細膩描繪日本各地風景名勝，並將春夏秋冬之美濃縮在作品中。

汎佳旅行社限定行程和市面上一般北海道行程不同，特別安排在當地停留7日，深度體驗各個景點的魅力，並入住溫泉飯店，享受暖暖的湯泉。

更多資訊：

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汎佳旅行社 (02)2531-5334

