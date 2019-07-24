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星空帳篷超夢幻！彰化隱藏版景觀餐廳　還能賞百萬夜景+夕陽

點評：這個VIEW太美了啦～
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▲如果假日不知道要去哪裡，不如就來極光森林放鬆一下吧！（影／極光森林提供）

記者周姈姈／綜合報導

你有坐在星空帳篷內賞百萬夜景和夕陽過嗎？就有一間隱身在彰化的景觀餐廳，打造了超夢幻的星空帳篷，外觀以小燈飾點綴，裡頭放了一張小餐桌和幾塊坐墊，非常溫馨，民眾可以坐在裡面賞夕陽和百萬夜景；另外，這間餐廳還設有「泡腳區」，能和三五好友邊泡腳邊聊天，超放鬆！

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／極光森林提供）
▲點了燈的星空帳篷超浪漫，民眾可以坐在裡面賞夜景和夕陽。（圖／極光森林提供，下同）

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／極光森林提供）
▲極光森林不管是在早上還是夜晚，都會展現出不同的樣貌。

「極光森林」沒有低消限制，也不收門票和服務費，分為室內和戶外座位區，室內座位區的空間非常寬敞，採光也十分良好，一旁還有兒童遊戲區，不管是跳跳馬、球池或是小玩具通通有，家長可以把小朋友放在這裡暢玩一番；如果待在室內玩膩了，戶外還有戲沙池和可愛動物區，絕對不怕玩不夠。

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／部落客《小腹婆大世界》提供）
▲室內座位區採光好，空間也很寬敞。（圖／《小腹婆大世界》授權提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／部落客《小腹婆大世界》提供）
▲室內座位區還附有兒童遊戲區，有很多玩具等著小朋友來玩。

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／部落客《小腹婆大世界》提供）
▲室外還有可愛動物區，看看小白兔吃菜超療癒。

極光森林不僅能讓小朋友玩得開心，也可以讓大人盡情放鬆！極光森林特別打造一個「泡腳區」，引進山泉水，一人一池，民眾可以在這裡泡泡腳、和朋友聊天，但需要酌收清潔費100元。

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／部落客《小腹婆大世界》提供）
▲泡腳區1人100元，民眾可以在這裡泡腳放鬆一下。

至於戶外座位區，則是分為一樓和二樓，視野都非常好，一樓靠近小朋友玩耍的區域，因此比較適合親子用餐，而二樓則是採取半戶外形式，所以最適合情侶用餐；不管是一樓還二樓，都可以看見從早到晚的美景，夕陽到星空全都能盡收眼底。

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／部落客《小腹婆大世界》提供）
▲一樓戶外座位區，可以將整個彰化的美景盡收眼底。

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／部落客《小腹婆大世界》提供）
▲二樓戶外座位區為半開放式，看出去的視野也非常好。

來到極光森林，最不能錯過的就是「星空帳篷」！星空帳篷是店家剛建立好的新設施，外觀以閃亮亮的燈飾點綴，裡頭還擺了一張小餐桌和一些坐墊，民眾可以坐在帳篷中發呆看風景；由於坐在帳篷內部用餐會比較炎熱，因此星空帳篷目前僅提供拍照使用，店家表示，8月將會提供在帳篷內用餐的服務。

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／極光森林提供）
▲帳篷內放了小餐桌和一些坐墊，目前只提供拍照使用。（圖／極光森林提供，下同）

▲彰化景觀餐廳－極光森林。（圖／極光森林提供）
▲坐在帳篷內看出去的就是一整片璀璨的夜景。

極光森林

粉絲團
 地址：彰化縣員林市林厝里山腳路一段坡姜巷445號
電話：04-8369939
營業時間：平日17：00～22:：00（周一公休）／假日11：00～23：00
提供WIFI、禁帶外食、寵物友善餐廳

＊以上圖片由部落客《小腹婆大世界》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

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