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泰國名廚進駐！Asia 49以歐式料理手法做道地泰國菜

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▲▼泰籍主廚上任推新菜。（圖／Asia 49亞洲料理及酒廊）

▲Asia 49泰籍主廚上任，8月將推出全新菜單。（圖／Asia 49亞洲料理及酒廊，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

板橋車站附近的「Asia 49亞洲料理及酒廊」是香格里拉台北遠東飯店的館外餐廳，飯店的新任行政主廚陳帝昕（Thitisorn Amatasin/別名Bic）是泰國人，卻以義法料理見長，8/1起他將利用自身的優勢，挑選出最好吃的泰國家鄉菜，以歐式廚藝創新改造，設計一套有別於傳統的「泰菜新吃」菜單。

▲▼泰籍主廚上任推新菜。（圖／Asia 49亞洲料理及酒廊）

▲嫩烤雞胸襯泰式燻茄沙拉佐蝦米辣檸汁。

新菜單中最有特色的就是「嫩烤雞胸襯泰式燻茄沙拉佐蝦米辣檸汁」，這道菜的主角其實是茄子沙拉，先將茄子火烤再去皮，搭配茄子的醬汁，以蒜片、香茅片、切絲的辣椒、干蔥、檸檬葉等新鮮香料，加上烤過的辣椒膏、棕梠糖、魚露、椰漿、打碎的蝦米，最後擠上檸檬汁混勻。

雞胸肉則用混合了香菜根、大蒜、蠔油、糖等食材的醃肉料入味，烤到金黃噴香後切塊盛盤，搭配烤過去皮的茄條和香料檸汁，帶有煙燻風味的清甜茄肉，風味更加多變，一旁的雞肉也讓口感更豐富。

▲▼泰籍主廚上任推新菜。（圖／Asia 49亞洲料理及酒廊）

▲炙烤松阪豬佐帕能紅咖哩醬。

另一道值得一試的料理是「炙烤松阪豬佐帕能紅咖哩醬」，去泰式餐廳必點的就是咖哩佳餚，主廚選了帕能紅咖哩為菜單增色，「帕能醬跟豬肉十分速配，一般都用里肌肉，我用的是有松阪豬之稱的豬頸肉，格外鮮甜脆口，肉先用秘製醃肉料醃過入味，適度炙烤即可切片盛盤，搭配帕能紅咖哩醬上桌，創造出鹹甜鮮香的濃郁滋味。」

▲▼泰籍主廚上任推新菜。（圖／Asia 49亞洲料理及酒廊）

▲糖蓮子椰汁烤布蕾佐香脆干蔥絲。

今年39歲的Bic行政主廚在泰國頗具知名度，以當代版泰國菜風格廣為人知，「我的歐式廚藝背景，讓我的泰國菜獨樹一格，我會思考每道菜的烹調技巧、香料的配搭、醬汁的運用，慎選好的食材，然後加以創新改良，讓菜式吃起來味道均衡卻更立體！」

關鍵字： 新北市美食 Asia 49 美食地圖

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