雨後絕美景色！　日月潭水社大山驚現雙虹

▲日月潭22日午後一場大雨之後，出現難得一見的美麗雙虹。（圖／日月潭涵碧樓酒店提供）

記者白珈陽／南投報導

日月潭驚現美麗雙虹！近日南投總是降下午後雨，而22日傍晚一場大雨後，日月潭上方出現難得一見的雙虹，壯闊的雙虹兩端橫跨整個潭面，從知名度假酒店涵碧樓中望出去，西下夕陽餘光映在水社大山，形成一福絕美的大自然景致。

▲近期日月潭午後總是下起大雨。

「太壯觀了…」日月潭知名度假酒店涵碧樓員工，在22日傍晚6時20分許一場午後大雨後，拍攝到難得一見的雙虹（霓與虹），它西起九龍口，東至慈恩塔，高高掛在水社大山上，壯闊的景象令他十分驚艷，他說，半年來儘管午後常發生降雨，卻很少看到彩虹，而這次一出現就是難得的雙虹，非常幸運。

▲日月潭22日午後一場大雨之後，出現難得一見的美麗雙虹。

根據中央氣象局官網，氣象百科欄位中「氣象常識」的介紹，「虹」形成原因是光線以一定角度照射在大氣中無數的水滴，再經過折射、分光、內反射、再折射等光學過程所造成的大氣現象。其中第1道顏色較鮮艷的光帶，就稱之為「虹」或「正虹」 ，難得一見的第2道光帶則稱之為「霓」或「副虹」。

而「虹」的顏色就是一般所說的，外圈到內是由紅到紫呈七彩排列；「霓」則是顏色與虹正好相反順序，是從紫到紅。

涵碧樓酒店員工說，雙虹從6時20分許出現，到6時43分漸漸消散，約莫持續20分鐘，很幸運能夠拍攝到大自然的壯闊傑作，也希望透過鏡頭紀錄，讓民眾一起欣賞日月潭的美麗風光。